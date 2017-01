Predlog zakona o tujcih buri duhove tudi na odboru DZ-ja

24. januar 2017 ob 09:29,

zadnji poseg: 24. januar 2017 ob 20:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Novelo zakona o tujcih, ki je bila deležna številnih kritik in povzročila napetosti v koaliciji, po koalicijski uskladitvi obravnava matični parlamentarni odbor. Noveli se najverjetneje obeta podpora odbora, a razprava je vseeno polemična.

Novela je pred odbor prišla po koalicijskem usklajevanju glede najspornejših določb nekoliko spremenjena. Po prvotnem predlogu bi bilo mogoče policiji v primeru množičnih migracij dodeliti pooblastilo, da za določeno obdobje na določenem območju tujcem, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo, ne dovoli vstopa, tujce, ki so vstopili nezakonito, pa napoti v državo, iz katere so vstopili.

Koalicijski partnerji so se o teh določbah uskladili in potrdili približevalno dopolnilo, ki ga je pripravilo ministrstvo za notranje zadeve. Dopolnilo določa, da bi bilo mogoče omenjene ukrepe izvajati zgolj v primeru ogroženosti javnega reda in notranje varnosti in še preden bi razmere zahtevale dejansko razglasitev izrednega stanja. To bi bilo mogoče šele, ko bi tako po soglasju sveta za nacionalno varnost presodila vlada in ko bi odločitev z dvotretjinsko večino potrdil tudi državni zbor.

Besedilo novele zakona pa kljub temu še ni dokončno, saj se bodo v koaliciji še usklajevali pri manjših popravkih, prav tako pa nameravajo besedilo proučiti na ministrstvu za notranje zadeve. Poleg SMC-ja je noveli v koaliciji naklonjen tudi DeSUS.

Zakaj hitenje?

Odbor DZ-ja je zaznamovala polemika o vsebini zakona o tujcih in o tem, zakaj se s sprejemom tako zahtevnega zakona, ki posega na področje človekovih pravic, tako hiti.

Zakaj potrebujemo nujni postopek, se je vprašal nepovezani poslanec Bojan Dobovšek. Zanimalo ga je, ali so razmere res tako kritične. Obenem je ocenil, da bo imel predlog v praksi težave z izvajanjem, zato je pozval, naj ga umaknejo. To so želeli tudi v ZL-ju, njihov poslanec Franc Trček pa je tudi prosil ministrico za notranje zadeve Vesno Györkös Žnidar, naj odstopi.

"Seveda gre za zakon, ki se sprejema na zalogo," pa je v povezavi z aktualnostjo predloga spomnil Jernej Vrtovec (NSi). Spomnil je, da se glede na razmere v Afriki in na Bližnjem vzhodu tudi v Sloveniji stvari lahko hitro spremenijo, samo v Turčiji so trije milijoni beguncev, oblikujejo se nove migrantske poti proti Evropi, države severno od nas pa sporočajo svoje ukrepe - Avstrija je že lani uvedla kvote. V NSi-ju tako zakonski predlog vidijo kot eno izmed priprav na to, da se ukrepa.

V namenu vlade, ki je zakon predlagala, v SDS-u vidijo neko streznitev in dober namen. Zakon bi po mnenju prvaka stranke Janeza Janše lahko imel ob ustreznih popravkih preventivne učinke.

Zakonodajno-pravna služba DZ-ja je sicer problematizirala poseg v pravico do pribežališča. Po mnenju Vrtovca predlog to pravico le omeji, saj se nanaša na ljudi, ki prihajajo iz varnih držav. Tudi Janša je opozoril, da če veljajo mednarodne konvencije, potem prek kopenske meje nihče ne more vstopiti.

(Ne)potrebnost varovalk

V SDS-u sicer menijo celo, da je varovalka, po kateri aktivacijo posebnega ukrepa za omejevanje vstopa tujcev v državo sproži DZ z dvotretjinsko večino vseh poslancev, odveč. Tudi Mitja Horvat iz SMC-ja je dejal, da bi o tem veljalo še enkrat razmisliti. Kar nekaj je argumentov, zaradi katerih je prav, da to ostane na DZ-ju, je pa predlog SDS-a učinkovitejši, je povzel. "Gre pa za tehtanje med učinkovitostjo in spoštovanjem ustavnega reda ter mednarodnih obveznosti," je dodal.

Tudi Janko Veber (SD) je podvomil o predvidenem postopku, po katerem o razmerah, ki bi zahtevale aktivacijo posebnega ukrepa, ministrstvo obvesti vlado, ki skliče svet za nacionalno varnost, od tu gre zadeva v odločanje v DZ. V takih situacijah ni časa za sklicevanje DZ-ja in razprave, je menil. Po njegovem mnenju bi bilo treba jasno opredeliti, kako na primer ravnati, če bi Slovenija postala žep. "Ko sosednja država zapre mejo ali začne vračati migrante, je to jasna situacija in v skladu z vsemi mednarodnimi predpisi v taki situaciji ne kršimo nobenega predpisa, če zavarujemo ljudi," je menil poslanec, ki verjame, da ima Slovenija že v tem trenutku ustrezne zakone, po katerih obravnavati tujce.

Pretirane ocene nevarnosti

Predstavniki nevladnih organizacij in zakonodajno-pravne službe DZ-ja, ki so člane nagovorili že na začetku seje, pa so, nasprotno, opozarjali na pomanjkljivosti zakona. Argumente, da je Slovenija obdana z varnimi državami, so zavrnili, češ da tudi praksa Evropskega sodišča za človekove pravice kaže, da ima vsakdo pravico izpodbijati domnevo, da je neka država zanj varna.

Izpostavljali so tudi, da se o prebežnikih govori zgolj kot o varnostni grožnji. Neža Kogovšek Šalamon z Mirovnega inštituta je denimo dejala, da izkušnje zadnjih dveh let kažejo, da se pri ocenah nevarnosti pretirava. "Menimo, da gre za manipulacijo številk. Tudi s tem, da bi Slovenija postala žep, se namerno straši," je naštevala.

Opozorila je tudi, da je Slovenija kot podpisnica ženevske konvencije dolžna sprejemati prošnje za azil in jih tudi obravnavati, medtem ko kaže, da po predlogu zakona v času veljave posebnega ukrepa Slovenija ne bo sprejemala vlog.

Pravice omejene s pravicami

Janez Pogorelec iz vladne službe za zakonodajo pa je dejal, da je treba na položaj gledati celovito. Kritiki po njegovih besedah absolutizirajo pravice prebežnikov, ne vprašajo pa se po 15. členu ustave, po katerem so pravice posameznika omejene s pravicami drugih - naših državljanov in drugih prebežnikov. Hkrati novela ne posega v nobeno izmed pravic, ki se jih v skladu s 16. členom ustave ne da omejiti.

Poudaril je, da je zakon pisan za razmere, ki niso običajne. Strinjal se je, da morda zakon ne bo zdržal vseh presoj, "a nekaj je treba storiti", je dejal in ocenil, da vendarle nobena država ne bo šla tako daleč, da bi prebežnikom odrekala pravice kot take, "zagotavljali jim jih bomo tako, da bomo skrbeli tudi za pravice državljanov".

Bistvo novele vidi tudi v tem, da država ne bo čakala tako dolgo, da bi bilo treba razglasiti izredne razmere, ampak bo pravočasno ukrepala, da ne bi ogrozila pravic nikogar, ki je na njenem ozemlju. Nevladne organizacije so namreč ocenile, da bolj kot novelacijo zakona o tujcih država potrebuje izvedbeni zakon o razglasitvi izrednih razmer.

Odbor DZ-ja je sicer po prekinitvi zavrnil predlog poslanke Zavezništva Alenke Bratušek, da bi pred nadaljevanjem postopka sprejema novele zakona o tujcih organizirali javno predstavitev mnenj.

Poslanci nadaljujejo redno januarsko sejo državnega zbora, kjer so opravili drugo obravnavo vladnega predloga novele zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Namen novele je predvsem urediti vsa odprta vprašanja po ukinitvi registrskih računov pri KDD-ju. Predlogu se obeta podpora koalicijskih strank, predlogu pa nasprotujeta SDS in ZL. NSi se bo pri glasovanju vzdržal.

Na dnevnem redu je bil tudi predlog novele zakona o bančništvu, ki ga je pripravil SDS. S predlogom so želeli predvsem doseči, da bi bili bančni podatki, ki so zaupni, dostopni za potrebe dela državnega zbora in njegovih teles. Vlada in koalicijski stranki SMC in DeSUS predlogu nasprotujejo, saj obstajajo strokovni pomisleki. V SD-ju bi predlog podprli, če bi vključeval dodatne varovalke, prav tako bodo predlog podprli tudi v NSi-ju. Ne bo pa predlog prejel podpore ZL-ja, saj menijo, da omogoča strankarsko manipuliranje s podatki.

