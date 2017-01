Predlog zakona o tujcih po koalicijskem usklajevanju čaka zeleno luč odbora DZ-ja

24. januar 2017 ob 09:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Novela zakona o tujcih, ki je bila deležna številnih kritik in povzročila napetosti v koaliciji, je po koalicijski uskladitvi nared za obravnavo pred matičnim parlamentarnim odborom. Po koalicijski uskladitvi se noveli najverjetneje obeta podpora odbora.

Novela je pred odbor prišla po koalicijskem usklajevanju glede najspornejših določb nekoliko spremenjena. Po prvotnem predlogu bi bilo mogoče policiji v primeru množičnih migracij dodeliti pooblastilo, da za določeno obdobje na določenem območju tujcem, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo, ne dovoli vstopa, tujce, ki so vstopili nezakonito, pa napoti v državo, iz katere so vstopili.

Koalicijski partnerji so se o teh določbah uskladili in potrdili približevalno dopolnilo, ki ga je pripravilo ministrstvo za notranje zadeve. Dopolnilo določa, da bi bilo mogoče omenjene ukrepe izvajati zgolj v primeru ogroženosti javnega reda in notranje varnosti in še preden bi razmere zahtevale dejansko razglasitev izrednega stanja. To bi bilo mogoče šele, ko bi tako po soglasju sveta za nacionalno varnost presodila vlada in ko bi odločitev z dvotretjinsko večino potrdil tudi državni zbor.

Besedilo novele zakona pa kljub temu še ni dokončno, saj se bodo v koaliciji še usklajevali pri manjših popravkih, prav tako pa nameravajo besedilo proučiti na ministrstvu za notranje zadeve. Poleg SMC-ja je noveli v koaliciji naklonjen tudi DeSUS.

Poslanci nadaljujejo redno januarsko sejo državnega zbora. Na dnevnem redu jih tokrat čakajo tri točke, in sicer predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, predlog dopolnitve zakona o bančništvu in predlog priporočila v zvezi s poplačilom nadomestila Rimskokatoliški cerkvi iz naslova dolgotrajnosti denacionalizacijskih postopkov in drugih njihovih terjatev

