Predloga proračunov za prihodnji dve leti: odpravljeni še zadnji varčevalni ukrepi

28. september 2017 ob 12:11,

zadnji poseg: 28. september 2017 ob 13:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je potrdila predloga proračunov za prihodnji dve leti, s katerima med drugim odpravlja še zadnje omejitve pri pokojninah in družinskih prejemkih, uvedene v času krize.

"Nadaljujemo s postopno javnofinančno konsolidacijo," je vlada sporočila prek Twitterja in kot prioritete izpostavila varnost, infrastrukturo, znanost in zaposlovanje ter zdravje. Finančno ministrstvo sicer načrtuje, da bo država prihodnje leto porabila nekaj več kot 9,6 milijarde evrov, državni primanjkljaj pa bi znašal nekaj manj kot 100 milijonov evrov. Leta 2019 naj bi imela država na voljo podoben znesek, malo manj kot 9,7 milijarde evrov. Državni proračun naj bi v tem obdobju še vedno beležil primanjkljaj, in sicer v višini 0,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2018 ter 0,6 odstotka BDP-ja v letu zatem.

V letošnjem proračunu je ob 8,8 milijarde evrov prihodkov in 9,5 milijarde evrov odhodkov proračunski primanjkljaj predviden pri 1,6 odstotka BDP.

Izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov za leti 2018 in 2019 je vlada sprejela sredi poletja, ko je premier Miro Cerar zatrdil, da so vsi resorji dobili dovolj sredstev za izvedbo ključnih projektov. Napovedal je, da bo vlada še naprej sproščala v krizi sprejete varčevalne ukrepe. Med drugim je denimo upokojence že razveselil podatek, da se bodo pokojnine v prihodnjem letu uskladile dvakrat - najprej na začetku leta, nato pa izredno še okoli aprila.

Manj zadovoljni so župani slovenskih občin. Čeprav jim je vlada ponudila bistveno zvišanje zneska povprečnine, pa predstavniki občinskih združenj in finančnega ministrstva na zadnjem srečanju prejšnji teden niso uspeli doseči pogovora o financiranju občin za prihodnji dve leti. Občine vztrajajo, da bi jim morali zagotoviti znesek, ki jim pripada po zakonu.

Na mizi tudi davčne spremembe

Vlada je pred tem že sprejela paket davčnih sprememb, ki prinašajo izboljšave za osebe z nizkimi dohodki, napotene delavce in uporabnike vezanih knjig računov, so sporočili. Paket davčnih sprememb vključuje predloga sprememb zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima se vzpostavljajo mehanizmi za omejitev možnosti zlorab v sistemu normiranih odhodkov iz dejavnosti ter predlaga ustrezno višji absolutni prag normiranih odhodkov, pojasnjujejo na vladi in dodajajo, da se posledično spreminja tudi zakon o davčnem postopku. Z novelo zakona o davčnem potrjevanju računov pa se vezane knjige računov ne bodo ukinile, pač pa ostale kot trajen ukrep.

Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman je sicer junija predlagala, da bi višino normiranih odhodkov znižali z zdajšnjih 80 na 60 odstotkov, davek pa bi se izračunaval glede na zavezančevo uvrstitev v dohodninski razred, a danes potrjeni predlog glede normiranih odhodkov vključuje le določbe, s katerimi se vzpostavljajo mehanizmi za omejitev možnosti zlorab. Pri ugotavljanju davčne osnove se tako ohranja višina normiranih odhodkov na 80 odstotkov in cedularni način obdavčitve teh dohodkov, je razvidno iz predloga novel zakonov o dohodnini in o davku od dohodkov pravnih oseb, ki ju bo vlada v DZ poslala v obravnavo po nujnem postopku. V obeh se posledično predlaga ustrezno višji absolutni prag normiranih odhodkov.

Davčne ugodnosti za začasno delo v tujini

V sistemu obdavčitve dohodkov delavcev, napotenih na delo zunaj države, se zaradi preprečevanja socialnega dumpinga zmanjšuje davčna osnova, in sicer se znesek zmanjšanja določi v odstotku od bruto dohodka napotenega delavca. Po novem bi bili davčno ugodnejše obravnave deležne napotitve na začasno delo v tujino, ki trajajo neprekinjeno do največ 30 dni, kraj napotitve pa je od običajnega opravljanja dela oddaljen toliko, da dnevne migracije niso več ekonomsko smiselne.

S predlogom zakona o dohodnini se odpravlja tudi stopničavost dodatne splošne olajšave. S tem želi vlada preprečiti primere, ko nekdo z nizkimi dohodki zasluži le nekaj evrov več od drugega, pa pade v razred s precej nižjo olajšavo, ter uvesti pravičnejšo obravnavo zavezancev v podobnem položaju.

Zavezanci, ki so doslej pri davčnem potrjevanju računov prehodno uporabljali vezane knjige računov in podatke davčnemu organu sporočali enkrat mesečno, bodo po predlogu novele zakona o davčnem potrjevanju računov to lahko počeli tudi naprej. Po trenutni ureditvi bi sicer vezane knjige računov ugasnile s koncem tega leta.

