Predpraznična gneča: na Obrežju 20-kilometrska kolona vozil

Predpraznična gneča na cestah proti Hrvaški

23. december 2017 ob 10:39,

zadnji poseg: 23. december 2017 ob 14:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Promet na pomembnejših prometnicah, predvsem proti meji s Hrvaško, je močno obremenjen. Čakalne dobe so na večini mejnih prehodov, na Obrežju, kjer se je ob 9. uri nabrala že 20-kilometrska kolona, se je čakalo kar pet ur.

Na mejnih prehodih Starod, Metlika, Slovenska vas, Obrežje, Rigonce, Dobovec in Gruškovje so daljše čakalne dobe pri izstopu iz Slovenije, kažejo podatki Prometnoinformacijskega centra za državne ceste. Na Obrežju, kjer je trenutno 15 kilometrska kolona, vozniki tako osebnih vozil kot tovornjakov in avtobusov za vstop na Hrvaško trenutno čakajo celo tri ure, na drugih mejnih prehodih pa od 20 minut do dveh ur (Slovenska vas).

Gneča in zastoji so še na pomurski avtocesti pred priključkom Pince proti Madžarski, na koncu podravske avtoceste pred Podlehnikom proti Hrvaški in na glavni cesti od Podlehnika proti mejnemu prehodu Gruškovje.

Brez čakanja na prehodih Vinica in Dobova

Kot so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto, zastojev ni na mejnih prehodih Vinica in železniškem prehodu Dobova, zato voznikom, ki potujejo proti Hrvaški, svetujejo, naj se preusmerijo na ta dva mejna prehoda.

Težave reševalcev na obrežju

V večkilometrski koloni proti Obrežju je zjutraj ena oseba potrebovala zdravniško pomoč. Reševalci pa so imeli znova težave s prebijanjem do pomoči potrebnega, tako da so jim na pomoč pri prevozu bolnika priskočili policisti, so še sporočili z novomeške policijske uprave.

Za volan sedite trezni!

Policisti voznike ob prihajajočih praznikih vnovič opozarjajo, naj za volan sedejo le trezni. Pozivajo tudi gostince, naj alkohola ne točijo osebam, ki so že pod vplivom alkohola, sploh ne tistim, za katere vedo, da bodo pozneje vozili. V zadnjih dneh so gorenjski policisti ustavili več ljudi pod vplivom alkohola.

Nevarne so lahko že zelo nizke vrednosti, saj se učinek alkohola pokaže že pri 0,09 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je enako 0,2 promila. Že ta stopnja namreč slabi sposobnost voznika za varno vožnjo, sposobnost opazovanja premikajočih luči se poslabša, to pa pomeni, da v temi voznik ni več sposoben pravilno oceniti razdalje do vozil, ki prihajajo nasproti ali jih dohitevajo.

Izločanje pijanih voznikov in tri nesreče

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so njihovi policisti v noči s petka na soboto v nekajurnem poostrenem nadzoru na območju Škofje Loke vožnjo prepovedali petim voznikom pod vplivom alkohola, še en voznik pod vplivom alkohola pa je bil zaradi alkohola iz prometa izločen v soboto zgodaj zjutraj na območju Tržiča. Vse so ustavili, še preden bi se zgodila nesreča.

Voznik, ki so ga ustavili na območju Tržiča, je imel v izdihanem zraku 0,71 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Moški je v temi vozil brez prižganih luči, pri ustavljanju ni upošteval znakov policistov.

V treh drugih primerih pa so vozniki pod vplivom alkohola povzročili nesreče, ki so se k sreči končale samo z materialno škodo. Zvečer je bil en tak voznik obravnavan na Karavankah, v Mojstrani je voznik med vožnjo pod vplivom alkohola trčil v parkirano vozilo, še ena nesreča pa se je ponoči zgodila na območju Škofje Loke. Voznik jo je povzročil zaradi precejšnjega vpliva alkohola in prehitre vožnje, so zapisali na kranjski policijski upravi.

V večini obravnavanih primerov je šlo za visoke stopnje alkohola in posledično za zelo nezanesljivo in nevarno ravnanje voznikov v cestnem prometu, so pojasnili policisti.

