Predpraznična gneča: na Obrežju cel dan večkilometrska kolona vozil

23. december 2017 ob 10:39,

zadnji poseg: 23. december 2017 ob 19:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Promet na pomembnejših prometnicah, predvsem proti meji s Hrvaško, je močno obremenjen. Čakalne dobe so bile na večini mejnih prehodov, na Obrežju, kjer se je ob 9. uri nabrala kar 20-kilometrska kolona, se je čakalo pet ur.

Na prestop meje morajo še vedno čakati vozniki na mejnih prehodih Obrežje in Starod. Na Obrežju je za izstop iz države čakalna doba eno uro za vse vrste vozil, na Starodu pa morajo vozniki osebnih vozil čakati 30 minut, vozniki avtobusov pa dve uri.

Na prometno informacijskem centru tudi opozarjajo, da bo v nedeljo, ponedeljek in torek vsak dan med 8. in 21. uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Voznikom, namenjenim na Hrvaško proti Zagrebu so čez dan priporočali mejna prehoda Metlika in Vinica, ki sta bila najmanj obremenjena.

Težave reševalcev na obrežju

V večkilometrski koloni proti Obrežju je zjutraj ena oseba potrebovala zdravniško pomoč. Reševalci pa so imeli znova težave s prebijanjem do pomoči potrebnega, tako da so jim na pomoč pri prevozu bolnika priskočili policisti, so še sporočili z novomeške policijske uprave.

V zastoju vedno pustite dovolj prostora za nemoten prehod intervencijskih vozil, opozarjajo policisti.

Za volan sedite trezni!

Policisti voznike ob prihajajočih praznikih vnovič opozarjajo tudi, naj za volan sedejo le trezni. Pozivajo tudi gostince, naj alkohola ne točijo osebam, ki so že pod vplivom alkohola, sploh ne tistim, za katere vedo, da bodo pozneje vozili. V zadnjih dneh so gorenjski policisti ustavili več ljudi pod vplivom alkohola.

Nevarne so lahko že zelo nizke vrednosti, saj se učinek alkohola pokaže že pri 0,09 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je enako 0,2 promila. Že ta stopnja namreč slabi sposobnost voznika za varno vožnjo, sposobnost opazovanja premikajočih luči se poslabša, to pa pomeni, da v temi voznik ni več sposoben pravilno oceniti razdalje do vozil, ki prihajajo nasproti ali jih dohitevajo.

Izločanje pijanih voznikov in tri nesreče

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so njihovi policisti v noči s petka na soboto v nekajurnem poostrenem nadzoru na območju Škofje Loke vožnjo prepovedali petim voznikom pod vplivom alkohola, še en voznik pod vplivom alkohola pa je bil zaradi alkohola iz prometa izločen v soboto zgodaj zjutraj na območju Tržiča. Vse so ustavili, še preden bi se zgodila nesreča.

Voznik, ki so ga ustavili na območju Tržiča, je imel v izdihanem zraku 0,71 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Moški je v temi vozil brez prižganih luči, pri ustavljanju ni upošteval znakov policistov.

V treh drugih primerih pa so vozniki pod vplivom alkohola povzročili nesreče, ki so se k sreči končale samo z materialno škodo. Zvečer je bil en tak voznik obravnavan na Karavankah, v Mojstrani je voznik med vožnjo pod vplivom alkohola trčil v parkirano vozilo, še ena nesreča pa se je ponoči zgodila na območju Škofje Loke. Voznik jo je povzročil zaradi precejšnjega vpliva alkohola in prehitre vožnje, so zapisali na kranjski policijski upravi.

V večini obravnavanih primerov je šlo za visoke stopnje alkohola in posledično za zelo nezanesljivo in nevarno ravnanje voznikov v cestnem prometu, so pojasnili policisti.

G. K.