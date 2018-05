Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! V studiu je 26 predstavnikov organizatorjev. Foto: MMC RTV SLO Skoraj vsi so za izgradnjo drugega tira, razhajajo se pri načinu izvedbe. Foto: BoBo

Predreferendumsko soočenje: 26 organizatorjev ter argumenti za in proti

Ob 20. na 1. programu TV Slovenija

10. maj 2018 ob 19:18,

zadnji poseg: 10. maj 2018 ob 20:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mnenja o zakonu o izgradnji drugega tira sooča 26 organizatorjev referendumske kampanje. Da se boste lažje odločali, prisluhnite argumentom za in proti.

Nocoj bomo v oddaji Referendum 2018 prisluhnili mnenjem za in proti zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper.

Spomnimo, državni zbor je zakon sprejel maja lani. Nato je septembra lani sledil referendum, na katerem pobudniki referenduma niso uspeli prepričati volivcev, da zakon ni primeren. Ker je vlada financirala svojo referendumsko kampanjo, so se pritožili na vrhovno sodišče in po sodni poti uspeli, da bo v nedeljo referendum ponovljen.

V studiu TV Slovenija z voditeljico Vido Petrovčič soočamo 26 organizatorjev uradne referendumske kampanje.

Metod Dragonja iz družbe 2TDK je uvodoma dejal, da je treba najprej zagotoviti pravne pogoje in finančna sredstva za projekt. Del bo prispeval proračun, del pa finančni trgi, pravi. "Naša naloga bo da izvedemo projekt tako, da bo v ponos Sloveniji in postanemo logistični lider v Evropi", dodaja. Udeležba madžarske je dala evropsko dimenzijo projektu, kar pomeni da smo pridobili zaradi tega več evropskih sredstev, argumentira sodelovanje s sosednjo državo.

Anica Bidar iz Resnične resničnosti je poudarila, da so vsi za drugi tir, večina pa jih je proti načinu financiranja drugega tira, saj država išče vire v tujini in tudi tujcem daje del Luke Koper. "To je nesprejemljivo," je izjavila. Je proti temu, da bi davkoplačevalci 45 let odplačevali kredite, pri čemer se niti zdaj ne ve točko, koliko bo treba odplačati.

Marko Golob iz društva Sloga, je proti zakonu, ker je trenutna tehnična konstrukcija po njegovem mnenju neustrezna, ker je projekt predrag in ker so v dogovoru z Madžarsko tajne klavzule, za katere ne vemo, kaj vsebujejo. S tem zakonom vežemo roke tudi prihodnji vladi, ki bi lahko bolje izvedla projekt, menio Golob. Zakaj bi se Slovenija pri Madžarski zadolževala za 2 odstotka, če se v Evropi za en odstotek ter zakaj se nihče ni hotel pogovarjati z Brazilijo in Kitajsko, kot potencialnim investitorjem, se sprašuje Golob.

Andrej Šiško, Zedinjena Slovenija, je za to da zgradimo 2. tir "do Šentilja ne le do Divače", a je proti zakonu. Tega nimamo zgrajenega, ker en kup vlad ni naredilo nič, da bi bilo to zgrajeno, pravi in dodaja, da je treb glasovati proti, ker nam bodo vladajoči sicer spet kradli: "iti je treba na referendum in s tem pokazati da jimamo te politike dovolj". Nesprejemljivo je, da se vlada na skrivaj dogovarja z drugo državo, še meni Šiško.

Anton Štihec iz Glasa za otroke in družine je sporočil, da bodo v celotni Združeni desnici proti. Moti jih predvsem podjetje 2TDK, ki je po njihovi oceni nepotrebno. Zakon sploh še ne velja, in družba sploh še ni uradni investitor, a je že prejela desetine milijonov evrov, "to je direkten dokaz, da 2TDK ne potrebujemo". Tir se lahko zgradi drugače in brez zakona, je sporočil.

Gašpar Gašpar Mišič, pravi, da zastopa tiste, ki se zavedajo, da je v Sloveniji že veliko zamujenih priložnosti. Glede drugega tira pravi, da imamo gradbeno dovoljenje že dve leti, imamo Luko Koper, zato bi lahko končno uporabili geostrateško moč v Sloveniji. Drugi tir je projekt vseh dosedanjih vlad, zato morajo vsi sodelujoči v kampanji sprejeti del odgovornosti, da še ni zgrajen, meni in opozarja, da imamo dejansko vse za pričetek gradnje, naslednja vlada pa bi lahko realizira vse, kar je ta začela.

Matej Tašner Vatovec iz Levice je poudaril, da so za gradnjo drugega tira, a ne na način, ki ga je predlagala vlada. S tem bi namreč škodovali Luki Koper in celotni logistični verigi v Sloveniji. Madžarska bi v 2TDK vložila le 200 milijonov evrov, Slovenija vso preostalo večino. Pri tem bi tujci dolgoročno pobirali smetano, dobičke, je bil ogorčen. Slovenija mora zato tir zgraditi sama.

Miha Jazbinšek zakon podpira. Aprila je dal pro bono predlog vladi v katerem je izpostavil, da je 97 mio je predvidenih preveč za širitev stranskih cevi, vladi je zato predlagal, da združi cevi v eno dvotirno. V njegovem planu B je tudi to, da se vkopi začnejo delati takoj, a dodaja, da vlada lahko brez Madžarskih 200 milijonov spravi finančno konstrukcijo na 760 milijonov.

Poznavalci razmer sicer ocenjujejo, da bo pri tokratnem ponovljenem referendumu ključen dosežen kvorum, ki znaša 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev. Predčasnega glasovanja se je udeležilo manj ljudi kot v prvem poskusu.

Al. Ma.