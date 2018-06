Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Predsednik EPP-ja Joseph Daul meni, da so minule vlade ogrozile prihodnost slovenskih državljanov. Foto: EPA Dodaj v

Predsednik SPP-ja pred volitvami podpira SDS, NSi in SLS

EPP je največja desnosredinska politična stranka na evropski ravni

1. junij 2018 ob 14:24

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Evropske ljudske stranke (EPP) Joseph Daul je pred nedeljskimi volitvami podprl stranke SDS, NSi in SLS. "Slovenija potrebuje vizijo in izkušnje, ki jo lahko imajo samo stranke, ki so članice EPP," je zapisal.

Te volitve so po njegovih besedah najverjetneje najpomembnejša odločitev po slovenski samostojnost. "Slovenske desnosredinske sile ponujajo stabilnost in imajo pogum za izvedbo potrebnih reform. Neodvisnost pravosodnega sistema, boj proti korupciji in zdravo gospodarstvo so prioritete za varno prihodnost slovenskih ljudi in uspešno Slovenijo," je prepričan.

Poudaril je, da potrebujemo močno Slovenijo v močni Evropi: "Izzivi, kot so varnost, zaščita naših meja, migracije in stabilnost v naši soseščini potrebujejo evropski odgovor. Te odločitve bodo oblikovale prihodnost naše celine in zahtevajo vlado v Sloveniji, ki bo del EPP-ja ter del teh odločitev in bo branila naše skupne krščansko-demokratske vrednote."

EPP je največja in najvplivnejša desnosredinska politična stranka na evropski ravni. V njo je vključenih 77 strank in partnerjev iz 41 držav in je največja politična skupina v Evropskem parlamentu.

