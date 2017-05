Predsednik uprave Magne Steyr: Če ne bomo dobrodošli, ne bomo vztrajali v Sloveniji

Pogovor v oddaji Odmevi z Güntherjem Apfalterjem

31. maj 2017 ob 21:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Magna vsako leto po svetu odpre od 15 do 20 novih tovarn in so tovrstne težave običajne, je poudaril predsednik uprave Magne Steyr Günther Apfalter, a dodal, da lahko odgovarjajo na razumne pripombe, ne pa na vprašanja nerazumnega politiziranja.

V zadnjih dneh se znova oglašajo zagovorniki in nasprotniki Magninega načrta za zgraditev tovarne v Sloveniji. Včeraj sta odvetnik Franci Matoz in publicist Bojan Požar vložila pobudo za ustavno presojo zakona, namenjenega lakirnici Magne, jutri pa bodo gospodarstveniki na Štajerskem na Letališču Edvarda Rusjana projekt javno podprli.

Predsednik uprave Magne Steyr je v pogovorih za Odmeve poudaril, da je tovrstnih zadržkov Magna vajena in je pripravljena odgovarjati na vsa vprašanja glede varstva okolja, izpustov ter socialnih vprašanj. Po njegovih navedbah je skrb za vpliv na okolje odveč, saj lakirnica v Gradcu, ki obratuje 65 kilometrov od Hoč, praktično nima vpliva na okolje.

Apfalter poudarja, da bo investicija na prvi stopnji za Magno pomenila več kot 100 milijonov evrov vložka, potem pa se bodo glede na razvoj dogodkov odločali za drugo in tretjo fazo. V prvi fazi naj bi, tako Apfalter, ustvarili 400 delovnih mest.

Še vedno nameravate zgraditi lakirnico v Hočah?

Vsekakor, to ima prednost.

Kako dolgo ste pripravljeni čakati? Napovedali ste namreč, da se bo gradnja začela v začetku julija.

Imamo časovni načrt, ki se ga moramo držati. Po njem morajo biti prva vozila tukaj lakirana konec leta 2018.

Kdaj morate torej začeti graditi?

To ni odvisno od nas, saj potrebujemo vsa dovoljenja, nato bomo začeli graditi. To pa se bo zgodilo šele takrat, ko bomo imeli vsa dovoljenja.

Pri pridobivanju dovoljenj se spopadate s tremi ovirami: prvič, z okoljevarstveniki, zdaj še z ustavnim sodiščem, tretja težava pa je čas. Katera je največja?

Ne bi rekel, da so to ovire, vse to je pričakovano ob odpiranju nove tovarne. Magna vsako leto po vsem svetu odpre od 15 do 20 novih tovarn. Tudi v drugih državah moramo urejati vse to. Mi lahko odgovarjamo na razumne pripombe glede varstva okolja, izpustov, socialnih, družbenih vprašanj. Na to bomo odgovarjali. Na vsa druga vprašanja, ki so posledica nerazumnega politiziranja, morajo odgovarjati slovenska vlada in drugi vpleteni.

Začniva pri varstvu okolja. Kakšen je vpliv lakirnice na okolje?

Tako rekoč ga ni. V Gradcu, 65 kilometrov severno od Hoč, sredi mesta že več kot 20 let obratuje lakirnica. Prek spleta smo povezani z okoljskimi agencijami. Lakirnica od samega odprtja ne povzroča okoljskih težav. Lakirnica, ki jo bomo postavili v Hočah, bo popolnoma nova, z najsodobnejšo tehnologijo, zato bo izpustov še manj.

Kot veste, se je pri nas na Vrhniki pred kratkim zgodila okoljska katastrofa, zato so ljudje na to še bolj pozorni.

Zelo mi je žal zaradi tega, kar se je zgodilo v tem kemičnem obratu. Lakirnica ni kemični obrat. Gre za zelo preprost postopek, avtomobilske karoserije bomo prekrivali z laki, ki jih ne bomo izdelovali v Hočah, ampak kupovali drugje.

Zakaj za vas niso primerna industrijska območja v Mariboru, na primer nekdanja tovarna TAM?

Pri načrtovanju naložb upoštevamo veliko različnih meril. Določimo, kakšno mora biti zemljišče, na katerem bo stal obrat, da bo najbolje za naše zaposlene, za podjetje, kakovost izdelkov in naše stranke. To zemljišče nam je ponudila slovenska vlada, saj popolnoma ustreza vsem našim zahtevam.

Imate nadomestni načrt? Tovarno v Varaždinu ali na Madžarskem?

Vedno imamo nadomestni načrt. Ko se odločamo za novo naložbo, najprej povprašamo, katera zemljišča so na voljo v več državah in kakšna so. Zemljišča nato razvrstimo. Slovensko zemljišče smo uvrstili na prvo mesto, izbrali pa smo tudi drugo in tretjo možnost. Priprave na vse morebitne projekte nekaj časa potekajo vzporedno.

Ko boste podpisali pogodbo s slovensko vlado, boste prejeli 18 milijonov evrov državne pomoči. Koliko pa ste pripravljeni vložiti v tovarno?

Na prvi stopnji bomo vložili več kot sto milijonov evrov, nato bomo videli, kako se bo projekt razvijal. Najprej bomo dokončali prvo stopnjo, tej pa lahko sledita še druga in tretja.

Podpirajo vas vlada, občina, Štajerska gospodarska zbornica, ljudje želijo delati. Koliko delovnih mest boste po sedanjih načrtih odprli in predvsem in kdaj?

Na prvi stopnji bomo ustvarili približno 400 delovnih mest. Zapolniti jih bomo morali do konca prihodnjega leta, torej v največ letu in pol. Če bomo pravočasno dobili vsa dovoljenja.

In potem?

To bo odvisno od poslovnih načrtov. Najprej moramo uspešno dokončati prvo stopnjo, za drugo in tretjo pa bomo potrebovali nova naročila.

Vrniva se k težavam. Župan je napovedal, da bo za mnenje vprašal tudi občane. Boste vztrajali pri tem projektu, če mu bodo prebivalci nasprotovali?

Za nas je pomembno, da smo dobrodošli. Tako so podjetje in zaposleni bolj zagnani. Če ne bomo dobrodošli, ne bomo vztrajali v Sloveniji.

L. L.