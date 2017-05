Predsednika Slovenije in Avstrije ocenila odnose med državama kot odlične

Odzvala sta se tudi na napad v Manchestru

24. maj 2017 ob 12:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednik Avstrije Alexander Van der Bellen je v okviru uradnega obiska Ljubljane s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem spregovoril o položaju koroških Slovencev in nemškogovoreče skupine v Sloveniji ter mednarodnih temah.

Glede dvostranskih odnosov, ki sta jih ocenila kot odlične, sta se predsednika zavzela za nadaljnjo poglobitev dvostranskega sodelovanja predvsem na gospodarskem področju. O osnutku nove deželne ustave avstrijske Koroške je predsednik Borut Pahor ocenil, da gredo spremembe v pravo smer, ne obstajajo pa razlogi za navdušenje in hkrati tudi ne za razočaranje. Po oceni avstrijskega predsednika gre pri osnutku deželne ustave za zelo dobro formulacijo, kar zadeva slovensko manjšino.



Oba predsednika sta napad v angleškem Manchestru ostro obsodila in izrazila solidarnost z Veliko Britanijo ter svojci in prijatelji žrtev.

Avstrijski predsednik Van der Bellen, ki ga na obisku v Ljubljani spremlja tudi deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser, je na prvem uradnem obisku v Sloveniji, odkar je prevzel predsedniški položaj. Poleg srečanja s slovenskim predsednikom ima na programu tudi srečanje s predsednikom DZ Milanom Brglezom in premierjem Mirom Cerarjem.

O aktualnih evropskih vprašanjih, predvsem prihodnosti EU, bosta predsednika govorila tudi s študenti ljubljanske fakultete za družbene vede. Pahor in Van der Bellen se bosta zvečer po koncu uradnega obiska v Sloveniji skupaj udeležila še slovesnosti ob 60. obletnici Slovenske gimnazije v Celovcu, kjer bosta imela nagovor.

Avstrijskega predsednika na obisku v Sloveniji spremlja največja gospodarska delegacija v zadnjih letih, ki jo vodi predsednik avstrijske gospodarske zbornice Christoph Leitl.

G. K., Foto: BoBo