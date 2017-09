Predsedniška kandidatka SDS-a Romana Tomc za spoštovanje in sodelovanje

Predsedniške volitve 2017

11. september 2017 ob 17:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kandidatka SDS-a na predsedniških volitvah Romana Tomc je povedala, da se dobro zaveda pristojnosti predsednika republike, zato ne bo dajala obljub, ki jih ne more uresničiti. Glavni vodili pa ji bosta vedno spoštovanje in sodelovanje.

Kot je Romana Tomc pojasnila na prvi novinarski konferenci po sobotni potrditvi na svetu stranke SDS, odločitev za kandidaturo ni bila lahka, saj čuti veliko spoštovanje do funkcije predsednika republike in se obenem zaveda odgovornosti, ki jih ta položaj prinaša.

"Nisem kandidatka, ki bi obljubljala nemogoče. Trdno stojim na tleh in se zavedam, kaj pomeni predsedniška funkcija. A bolj kot formalne pristojnosti je pomembno, da je predsednik neformalna moralna politična - ali kakorkoli že to imenujete - avtoriteta. Da to postane, mora imeti spoštovanje, ki pa ne pride kar tako, ampak na podlagi njegovih lastnosti in dejanj. Ko to spoštovanje doseže, ima neformalno moč, da vpliva na življenje v državi," je pojasnila.

Za geslo si je izbrala Spoštujmo in sodelujmo, ker meni, da je v Sloveniji premalo medsebojnega spoštovanja in sodelovanja, še posebej na politični ravni. "Slovenija je v nekakšnem krču, ker različni akterji, ki lahko zelo konkretno vplivajo na to, kakšna bo naša prihodnost, ne znajo sodelovati med seboj," je prepričana.

Obljubila je, da bo, če bo izvoljena, "spoštovala vse in se trudila, da bodo ti, ki pomembno vplivajo na življenje v naši državi, delovali tako, da bo ljudem dobro in bolje". "Funkcije predsednika države ne vidim tako, da se vmešava v konkretne primere, ampak tako, da pove, kaj je na sistemski ravni dobro in kaj ne," je pojasnila Tomčeva, trenutno poslanka v Evropskem parlamentu (EPP/SDS), v preteklosti pa med drugim podpredsednica državnega zbora in državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

"Kampanje ne bom gradila na tem, da bi kritizirala svoje sopotnike v tej predsedniški kandidaturi, ampak bom izpostavljala svoje vrednote in razmišljanja," je dejala. Kot eno svojih kvalitet je izpostavila, da tisto, kar obljubi, tudi uresniči. "Dala bom manj obljub, a nanje ne bom pozabila," je zatrdila.

Za prvo predstavitev v Mariboru se je rojena Ljubljančanka odločila zato, da pokaže, da je Slovenija "mnogo več" kot le Ljubljana.

Med prvimi ji je ob kandidaturi čestital predsednik SDS-a Janez Janša. "Spoštovanje in sodelovanje, glava in srce, razum in pogum," je bilo sicer vse, kar je povedal o kandidatki v uvodu na srečanje v Hiši Stare trte, ki so se ga udeležili številni podporniki SDS-a.

Al. Ma.