Predsedniški kandidati imajo le še slab teden za nagovarjanje volivcev

Predčasne volitve se bodo začele v torek

15. oktober 2017 ob 10:31,

zadnji poseg: 15. oktober 2017 ob 10:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsedniška kampanja dosega vrhunec, saj bodo predsedniške volitve potekale prihodnjo nedeljo. Volivci lahko svoj glas oddajo predčasno med torkom in četrtkom.

Volišča za predčasno glasovanje bodo odprta od torka do četrtka, od 17. do 19. oktobra, med 7. in 19. uro na sedežih okrajnih volilnih komisij, torej na sedežih upravnih enot in njihovih izpostav. Predčasne volitve bodo potekale tudi na tistih upravnih enotah, kjer okrajne volilne komisije sicer nimajo sedeža, to so Cerknica, Dravograd in Metlika, ter na sedežu Občine Bled.

V četrtek se tudi izteče rok, do katerega morajo volivci, ki bi želeli glasovati na volišču, dostopnem za invalide, svojo namero sporočiti okrajni volilni komisiji. Omenjeni rok velja tudi za tiste volivce, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča ter želijo glasovati na volišču v drugem okraju.

Enaka pravila veljajo tudi za volivce, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik. Okrajni volilni komisiji lahko sporočijo, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu.

Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije in bodo na dan glasovanja v državi ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo to prav tako do četrtka sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere uresničujejo volilno pravico, ali Državni volilni komisiji.

Nagovarjanje volivcev le še do petka

Deveterica predsedniških kandidatov ima za nagovarjanje volivcev čas še do petka do polnoči. Tedaj bo namreč nastopil volilni molk, ki ga bo treba spoštovati vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri.

Javnomnenjske raziskave napovedujejo prepričljivo zmago aktualnega predsednika Boruta Pahorja, njegov najbližji izzivalec pa je kamniški župan Marjan Šarec. Politični analitiki ocenjujejo, da večjega preobrata v podpori predsedniškim kandidatom v zadnjem tednu ne bo, ostaja pa vprašanje, ali bomo predsednika dobili že v prvem ali morda v drugem krogu volitev.

Število predsedniških kandidatov na letošnjih volitvah ni rekordno, saj se jih je tudi na volitvah leta 2012 pomerilo devet. Med predsedniškimi kandidati pa je tokrat rekordno število žensk. V letošnjo volilno tekmo jih je vstopilo pet. Prvič so presegle število moških kandidatov. Na preteklih predsedniških volitvah je sodelovalo zgolj pet predsedniških kandidatk.

Kaj bodo mladim povedali predsedniški kandidati? Oddaja Grem volit, v kateri se bodo mladi pogovarjali s predsedniškimi kandidati, bo v torek, 17. oktobra, ob 20. uri v živo na MMC TV in FB-live.



G. C.