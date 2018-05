Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Alenka Bratušek je predsednica Stranke Alenke Bratušek. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Predvolilni klepet: Alenka Bratušek (Stranka Alenke Bratušek)

Klepet s predstavniki političnih strank v predvolilni kampanji

24. maj 2018 ob 08:27,

zadnji poseg: 24. maj 2018 ob 10:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gostja MMC-jeve spletne klepetalnice v okviru predvolilne kampanje je bila Alenka Bratušek, predstavnica Stranke Alenke Bratušek.

Stranka, ki jo je vodila Alenka Bratušek, je na zadnjih parlamentarnih volitvah (tedaj pod imenom Zavezništvo Alenke Bratušek) dobila 4,38 odstotka glasov. S štirimi poslanci pa je bila najmanjša stranka v DZ-ju. Alenka Bratušek zdaj pričakuje, da bo Stranka Alenke Bratušek, kot se je kasneje preimenovala stranka, presegla 5 odstotkov glasov.

"Pričakujemo med 5 in 10 odstotki podpore. Ankete nam vedno bolj pritrjujejo. Glavna naloga nove vlade bo takojšnje ukrepanje v zdravstvu in ureditev pokojnin," je napovedala v MMC-jevem klepetu.

Alenka Bratušek je tudi napovedala, da bo Slovenija dobila levosredinsko vlado, katere del bo tudi Stranka Alenke Bratušek. "Stranka, ki jo vodim, je že danes parlamentarna stranka in tako bo ostalo tudi po volitvah. Vse, kar se mi dogovarjamo, je javno in jasno, neformalnih dogovorov in koalicij ne sklepamo. Sem pa prepričana, da bo Slovenija po 3. juniju dobila izkušeno in odločno levosredinsko vlado, v kateri bo tudi naša stranka. In ta vlada bo poskrbela za razmere v zdravstvu, upokojence in naše mlade. Bolj bo naša stranka močna, več kot bomo imeli poslancev, bolje bomo lahko vse to uredili," je poudarila.

G. C.