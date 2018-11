Za koprski županski stolček se poteguje 13 kandidatov. Foto: Radio Koper/Portopia Dodaj v

TV SLO 2/MMC: Predvolilno soočenje 13 kandidatov v Kopru

Lokalne volitve 2018 - Koper

14. november 2018 ob 16:42,

zadnji poseg: 14. november 2018 ob 17:50

Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na drugem programu Televizije Slovenija poteka soočenje 13 kandidatov za koprskega župana. Kateremu kandidatu bo najbolj uspelo prepričati Koprčane?





Za župana Kopra kandidirajo: Danijel Sertič (NSi), Aleš Bržan (Lista Aleša Bržana), Alan Medveš (Levica), Zlatko Gombar (Dobra država), Marijan Križman (SD), Nevio Miklavčič (SLS), Marko Brecelj (Akacije), Valter Krmac (Oljka), Olga Franca (Skupina volivcev), Silvano Radin (SDS), Viktor Markežič (SMC), Boris Popovič (Koper je naš) in Gašpar Gašpar Mišič (Skupina volivcev).

Več sodelovanja občanov pri proračunu

Pvi sklop vprašanj se je nanašal na proračun občine in na načrte posameznih kandidatov. Kot primer je bil naveden servitski samostan, ki nezadržno propada, sanacija plazu v vasi Guce do katere še ni prišlo in pomanjkljive prenočitvene zmogljivosti mesta Kopra. Olga Franca (skupina volivcev) je prepričana, da je potrebno novo voditi novo politiko, zato se zavzema za participatorni proračun, kjer bi ljudje imeli možnost povedati katerih investicij si želijo. Nevio Miklavčič (SLS) je aktualnemu županu očital, da si je prisvojil vsa pooblastila in jemlje vasem, vrača pa jim »drobtinice.«

Boris Popovič (Koper je naš - KJN) je napovedal razvoj z enakim tempom kot do sedaj. Izpostavil je projekte, ki so v delu, med njimi stanovanja za mlade in oskrbovana stanovanja, nadaljujejo pa se dela na projektu Landmark. Napovedal je tudi sprejem prostorskega načrta, ki se nanaša na kmetijska zemljišča. Zlatko Gombar (Dobra država – DD) meni, da bi se z gradnjo neprofitnih stanovanj lahko začelo že prihodnje leto. Uvedel bi možnost e-posvetovanja in e-referendumov ter participatornega proračuna, kjer bi meščani lahko soodločali.

Namesto dvigala, bi vlagal v ceste

Alan Medveš (Levica) je prepričan, da je potrebno začeti s sanacijo servitskega samostana, kjer bi morala občina objekt prevzeti v lastništvo, objekt pa bi lahko postal kulturna četrt, kjer bi se lahko izobraževali kulturniki in mladi. Gašpar Gašpar Mišič (skupina volivcev) je tudi izpostavil participatorni proračun in vlaganje v turistične zmogljivosti celotne občine. Poudaril je tudi pomen gospodarskega sodelovanja z Luko Koper in napovedal enakopravno obravnavo vseh naselij pri proračunu.

Viktor Markežič (SMC) ne bi vlagal v dvigalo na Markovec, bi pa vlagal v infrastrukturo zalednih vasi, ki morajo po njegovem dobiti kanalizacijo, optično povezavo in ostalo infrastrukturo. Kritičen pa je tudi do mestnega jedra, ki je po njegovi oceni zanemarjen. Prizadeval si bo za visokotehnološko gospodarstvo v Kopru. Silvano Radin (SDS) je prav tako izpostavil proračun občine, ki bi ga porazdelil po krajevnih skupnostih, ki bi same potem ta sredstva vlagale v posamezne investicije. Najbolj pomembne pa so cestne povezave.

Turizem da, a ne na račun občanov

Danijel Sertič (NSi) si želi v Kopru več dogajanja za mlade, pri čemer je izpostavil, da mladi danes nimajo prostorov, kjer bi se lahko zabavali. Marijan Križman (SD) je poudaril, da so duša mesta lahko tudi lokali a so lokali v Kopru predragi, nekaj pa bi jih bilo potrebno prevetriti na markantnih mestih, zato je po njegovem mnenju potrebno odlok o dejavnosti prevetriti. Aleš Bržan (Lista Aleša Bržana – LAB) je poudaril, da je turizem gospodarska panoga, ki mora koristiti občanom, zato je ključno postaviti mejo, kje posledice turizma še v koristi občanov.

Marko Brecelj (Akacije) je poudaril, da v stranki Akacije menijo, da so lokalne volitve nelegitimne in nepoštene, saj si izvoljenec »četrtine volilnega telesa, dovoli izdajati predvolilna trobila iz občinskega proračuna« investicijam pa je očital, da so namenjene »predvolilnemu prilizovanju« Valter Krmac (Oljka) je poudaril, da ima Koper edinstveno obrtno cono, ki jo je potrebno nujno razširiti. Občina je imela priložnost uveljaviti predkupno pravico na zanimivem zemljišču za obrtno cono, ki pa je ni uveljavila, je še poudaril in dodal, da je občina ena izmed dražjih z vidika stavbnega zemljišča.

Soočenje v studiu vodita Mojca Petrič Bužan in Branko Vrabec. Vabljeni k ogledu

G. K.