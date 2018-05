Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Voditeljici soočenja na Radiu Slovenija. Foto: Radio Slovenija Dodaj v

Predvolilno soočenje o zdravstveni, pokojninski reformi in trgu dela

Parlamentarne volitve 2018

30. maj 2018 ob 17:16,

zadnji poseg: 30. maj 2018 ob 18:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na Radiu Slovenija so se pred nedeljskimi volitvami soočile parlamentarne stranke, tokrat na temo aktualnih delavskih vprašanj, kot so prekarno delo, o pokojninski reformi in zdravstvenem sistemu.

Soočenje sta vodili Alenka Terlep in Snežana Ilijaš. Vsa soočenja na RTV SLO so vam na voljo na tej povezavi.

