Preiskava pranja denarja v NLB: politično odgovorni Kranjec, Križanič, Žbogar in Pahor

V primeru Nove KBM bodo ovadili nekdanjega uslužbenca Primoža Britovška

17. maj 2018 ob 10:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za sume pranja denarja v NLB-ju so po ugotovitvah pristojne parlamentarne preiskovalne komisije politično odgovorni Marko Kranjec in vlada Boruta Pahorja. Sume pranja denarja v Novi KBM, ko je SDS najel posojilo pri Dijani Đuđić, pa naj preišče novi sklic DZ-ja.

Predsednik parlamentarne komisije, ki je preiskovala sume pranja denarja v Novi Ljubljanski banki in Novi KBM, Jani Möderndorfer (SMC) je predstavil javni del poročila, zaupni del pa bo na voljo poslancem. Pri pregledu dokumentov in med zaslišanjem številnih prič so zaznali kar nekaj sumov kaznivih dejanj.

Möderndorfer je potrdil, da so politično odgovornost za domnevno pranje iranskega denarja prek NLB-ja pripisali nekdanjemu guvernerju Banke Slovenije Marku Kranjcu, ministroma za finance Franciju Križaniču in zunanje zadeve Samuelu Žbogarju ter predsedniku tedanje vlade Borutu Pahorju, saj so po mnenju preiskovalne komisije opustili dolžnostno ravnanje. Ker niso zadostno ukrepali, so povzročili tudi tveganje za nacionalno varnost in financiranje iranskega jedrskega programa, kar bi lahko škodilo tako NLB-ju kot ugledu države.

Danes sistem urejen, pred leti ne

Danes ima NLB sistem nadzora na tem področju zgledno urejeno, je še povedal predsednik komisije, a med letoma 2008 in 2011 to ni bilo tako. Za to so odgovorni takratni organi vodenja - nekdanji član uprave NLB-ja Miran Vičič je bil pristojen za področje plačilnega prometa in ga je Möderndorfer posebej izpostavil. Banka Slovenije pa je postopek proti NLB-ju zaradi tega opustila brez pojasnil. Möderndorfer je za to odgovornost naložil direktorici pravnega oddelka Banke Slovenije Jasni Iskra.

Zaradi krivega pričanja pred komisijo pa bodo ovadila nekdanji uslužbenki NLB-ja Milko Ižanec, ki je bila vodja poslovalnice za tuje osebe, in Zdenko Bernik Strelec, ki je bila odgovorna za preprečevanje pranja denarja.



Iran prek Slovenije kršil pravila embarga

V primeru britanskega državljana iranskih korenin Iraja Farrokhzadeha, ki je v NLB-ju odprl račun leta 2008 in denar nakazoval na več kot 9.000 računov po svetu, je komisija ugotovila, da v večini primerov ni šlo za transakcije, ki bi bile povezane s klasičnim pranjem denarja oziroma z denarjem iz kaznivih dejanj. Primer domnevnega pranja denarja je bil samo en, je povedal Möderndorfer. Ni šlo za posameznika, ki bi skušal izigravati sistem, temveč za shemo iranskih bank, ki so prek Slovenije kršile pravila embarga.

Ta primer je preiskovala še ena komisija DZ-ja, ki ji je predsedoval Anže Logar (SDS). A jim po Möderndorferjevih besedah niso želeli predati pridobljene dokumentacije, zato jim je vnovično pridobivanje istih dokumentov oteževalo delo.

Delo za nov sklic DZ-ja

V drugem primeru suma pranja denarja pri Novi KBM, ko je stranka SDS najela posojilo pri fizični osebi Dijani Đuđić, je komisija po Möderndorferjevih besedah ugotovila, da imajo transakcije, ki jih je opravila Đuđičeva, značilnosti pranja denarja in utaje davkov. A je sprejela priporočilo, naj te sume razišče novi sklic državnega zbora.

A. S.