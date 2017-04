Preiskovalna komisija o bankah zahteva prisilno privedbo dveh prič

Odsotnosti nista (dovolj dobro) upravičila

10. april 2017 ob 12:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Boris Zakrajšek in Gorazd Jančar nista ustrezno opravičila izostanka na seji preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu, zato je komisija odločila, da se ju prisilno privede na pričanje.

Člani komisije so soglasno - na seji sicer ni bilo članov iz vrst ZL in SMC - odločili, da preiskovalna komisija odredi prisilno privedbo obeh prič, nekdanjega vodje hčerinske družbe NLB-ja v Nemčiji LHB Frankfurt Borisa Zakrajška in nekdanjega direktorja züriške družbe NLB Interfinanz Gorazda Jančarja, na sejo 8. maja.

"Žal moram ugotoviti, da sta se obe priči na neki način izognili pričanju pred preiskovalno komisijo na današnji dan, čeprav so bila vabila pravočasno posredovana," je dejal predsednik komisije Anže Logar, sicer član SDS-a. Dodal je, da je Zakrajšek poslal opravičilo, da se seje ne bo udeležil zaradi obveznosti, ki so bile načrtovane pred prispetjem vabila komisije. Logar je ocenil, da je bilo vabilo poslano pravočasno, da bi lahko priča prilagodila svoj urnik.

Komisija je nato pričama poslala tudi dopis, s katerim ju je seznanila, da sta se seje dolžni udeležiti, razen če posredujeta pisno dokazilo o bolniški odsotnosti ali neodložljivi obveznosti. Če dokazil ne pošljeta, se šteje, da se pričanju izogibata. Kot je povedal Logar, komisija teh dokazil ni prejela.

Če bo to postalo praksa, je glede na težo problema, s katerim se ukvarja komisija, po Logarjevem mnenju verjetno, da bodo podoben način ubrale tudi ostale priče. Zato je predlagal prisilno privedbo prič. Logar je ocenil, da če ima kdo čisto vest in dela v skladu s standardi, pričanje pred preiskovalno komisijo ne bi smelo biti težava.

Zakrajšek pričal pred prvo komisijo

Zakrajšek je sicer leta 2014 pričal pred prvo preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu, ki jo je vodil Marko Pogačnik (SDS). Zakrajšek je takrat ocenil, da so težave slovenskih bank jasno povezane s svetovno finančno in gospodarsko krizo.

Iz slovenskega bančnega sistema je bilo od leta 2009 premaknjenih več kot deset milijard evrov, država se je zadolžila, začel se je kreditni krč, hkrati pa so hčere tujih bank v Sloveniji začele pošiljati denar materam, ki so bile tudi same v težavah. Odgovorni v bankah niso ukrepali, tudi regulator bi moral narediti več, je med drugim ocenil Zakrajšek.

T. K. B.