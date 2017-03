Preiskovalni komisiji Janša pojasnjuje svoje videnje projekta Teš 6

Drugi del zaslišanj namenjen iskanju politične odgovornosti

17. marec 2017 ob 07:28,

zadnji poseg: 17. marec 2017 ob 09:00

Pred preiskovalno komisijo DZ-ja za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6 je stopil predsednik SDS-a Janez Janša, ki bo komisiji pojasnil svoje videnje projekta.

Država je v naložbo, ki je bila sprva ocenjena na 650 milijonov evrov, nato pa se je podražila na 1,428 milijarde evrov, vpeta tako, da jamči za 440 milijonov evrov vredno posojilo Evropske investicije banke (EIB), v zameno za poroštvo pa je morala Termoelektrarna Šoštanj (Teš) sprejeti vrsto pogojev. Slednje je februarja 2012 določila vlada, ki jo je vodil Janez Janša.

Med drugim je Tešu naložila, da zniža investicijsko ceno projekta in da s Premogovnikom Velenje sklene dolgoročno pogodbo za lignit po najvišji ceni 2,25 evra na gigadžul.

Državni zbor je julija 2012 potrdil zakon o poroštvu, decembra pa zakon o ratifikaciji poroštvene pogodbe med Slovenijo in EIB-jem. V poroštveni pogodbi za Teš 6, ki so jo novembra 2012 podpisali takratni minister za finance Janez Šušteršič, minister za infrastrukturo Zvonko Černač in direktor Teša Simon Tot, je najvišja končna vrednost projekta postavljena pri 1,3 milijarde evrov.

Bratuškova ni več članica komisije

Prvi sklop zaslišanje je bil namenjen ceni premoga, v drugem sklopu pa se komisija ukvarja predvsem z iskanjem politične odgovornosti, zato na zaslišanjih občasno postaja precej napeto. Na nedavnem zaslišanju tako nekdanji finančni minister Janez Šušteršič zaradi nasprotja interesov ni želel odgovoriti na vprašanje nekdanje predsednice vlade Alenke Bratušek.

Čeprav sta zakonodajno-pravna služba in predsednik komisije Matjaž Hanžek ugotovila, da njeno članstvo ni v nasprotju z nobenim aktom, ki ureja delovanje komisije, pa se je Bratuškova vseeno odločila odstopiti iz komisije – da "ne bi v prihodnje še kdo želel delovanja komisije postaviti pod vprašaj, kot je to želel narediti Šušteršič". Bratuškova je prepričana, da se zaplet ni zgodil slučajno, ampak je to "posledica zadnjih zaslišanj, ki so končno začela stvari in dogodke kazati v pravi luči".

