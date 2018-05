Preverjanje izjav: So pokojnine strošek? Kaj bi prinesla nižja dohodnina?

Preverjanje točnosti izjav kandidatov za poslance

29. maj 2018 ob 19:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Pred zadnjimi dnevi volilne kampanje 200.000 volivcev, ki imajo namen voliti, še ne ve, koga bi obkrožili, prav tako tretjina opredeljenih pravi, da si še lahko premislijo. Tekma za glasove je neizprosna in največji vpliv bodo imela soočenja v tem tednu.

Sinočnji soočenji na Televiziji Slovenija in POP TV sta prinesli kar nekaj izjav politikov, ki jih lahko označimo za zavajanja. Teme pa: strošek za pokojnine, posledice znižanja dohodnine in disciplinski postopki v sodstvu.

Pokojnine so tudi strošek

Zimzelena tema vseh volitev so pokojnine. Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec: "Hočem samo to povedati, da pokojnine so zaslužene in niso proračunski strošek." Pokojnine so v resnici kar velik proračunski strošek. Iz prispevkov iz plač se ne nabere dovolj za izplačilo pokojnin, zato mora vsako leto visok znesek, lani 1.121.000.000, leta 2016 pa 1.310.000.000, prispevati tudi državni proračun.

Izpad dohodnine bi pomenil zadolževanje

Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin iz soočenja v soočenje ponavlja, da bi njegova stranka znižala dohodnino, proračunski izpad pa bi se pokril z več pobranega DDV-ja: "Z višjo splošno dohodninsko olajšavo se neto plače dvignejo in vse tisto, kar bi ljudem več ostalo v denarnicah, bi tako ali tako trošili in bi dobila država nazaj prek plačanega DDV-ja."

Mednarodne raziskave in izračuni državnih institucij (v ZDA CBO) kažejo, da (zlasti v prvih letih) izpada dohodnine ni mogoče nadomestiti s pobranim davkom na dodano vrednost. Tisti z nižjimi dohodki bi zaradi dohodninske olajšave utegnili kupovati malenkost več, pa še to več blaga z nižjo stopnjo DDV-ja, torej hrano in zdravila. Drugi pa razpoložljivi dohodek večinoma namenijo varčevanju in kapitalskim naložbam. Zaradi izpada dela pobrane dohodnine bi se morala država zadolžiti. Slovenija pa ima glede zadolževanja omejitve v fiskalnem pravilu. Tej razlagi pritrjuje naše finančno ministrstvo.



Več disciplinskih postopkov

Naslednja tema je sodstvo. Poslanec SDS-a Anže Logar: "V preteklem obdobju se je pokazalo, da sodstvo nima te samoočiščevalne moči, torej, da bi slabe sodnike iz sistema izločili."

Stališču ne oporekamo, vendar je treba opozoriti, da se je prav v zadnjih letih povečalo število disciplinskih postopkov proti sodnikom. V mandatu Cerarjeve vlade, v letih od 2014 do konca 2017, je bilo teh postopkov 20, od tega lani 7, eden se je končal z oprostitvijo, pri drugih odločitev še ni pravnomočna.

Maja Derčar, Radio Slovenija