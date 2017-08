Previdno, otroci se vračajo na ceste

Policija poziva k skrbi, da bodo otroci na svoji šolski poti varni

31. avgust 2017 ob 13:51,

zadnji poseg: 31. avgust 2017 ob 14:04

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Začenja se novo šolsko leto. Zato bodo policisti voznike intenzivno opozarjali na navzočnost otrok na cesti, predvsem pa na upoštevanje cestnoprometnih predpisov.

Policija bo v teh dneh še okrepila svoje dejavnosti na področju umirjanja prometa, je pred dnevi napovedal vodja sektorja prometne policije Ivan Kapun. "Policijsko preventivno in represivno delo je usmerjeno predvsem v problematiko otrok in mladoletnikov kot potnikov ter v nadzor nad upoštevanjem prometnih predpisov voznikov na območjih, kjer se otroci najpogosteje zadržujejo," je pojasnil.

Zato policija poziva k skrbi, da bodo otroci na svoji šolski poti varni. "Otroci so kot udeleženci v prometu nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje oziroma jih šele spoznavajo, poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu," je dejal Kapun.

Za večjo varnost otrok policisti staršem svetujejo, naj v dneh pred začetkom šole in tudi v prvih šolskih dneh čim več časa namenijo prometnovarnostni vzgoji otrok. Preverijo naj, kaj otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. Starše in skrbnike tudi opominjajo, naj ne pozabijo na lasten dober zgled, naj se sami dosledno pripenjajo z varnostnimi pasovi, otroke pa prevažajo izključno zavarovane v ustreznih otroških varnostnih sedežih.

Druge voznike policisti opominjajo, naj bodo v prometu še posebej pozorni na otroke in njihovo nepredvidljivost, naj svoj način vožnje prilagodijo temu, da so na cesti spet otroci, še posebno pozornost pa svetujejo v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se morda otroci igrajo.

V zadnjih dveh letih sta v Sloveniji v prometnih nesrečah vsako leto umrla po dva otroka, stara do sedem let, ter po en, star od sedem do 15 let, kažejo podatki policije. "Razen enega so bili vsi potniki v osebnem avtomobilu potniki svojih staršev in nikakor niso vplivali na svojo poškodbo. Zato tista opozorila, da so starši zgled oz. tisti, ki lahko največ naredijo, držijo," je opomnil Kapun.

Podaljšano varovanje otrok

Agencija za varnost v prometu (AVP) je septembra prvič uvedla podaljšano varovanje otrok z Zvezo ZŠAM, in sicer na 50 slovenskih osnovnih šolah, s čimer si želijo v prihodnje obuditi šolsko prometno službo.

AVP je zagotovil tudi triopan znake za šolsko pot, urejena pa bo tudi digitalizacija šolskih poti – zbirni spletni Portal šolskih poti, ki bo dajal pregled nad šolskimi potmi v slovenskih občinah in tudi po posameznih šolah, v prihodnjih letih pa bo narejena tudi celovita digitalizacija šolskih poti.

Anja in Zdravko na prehodih za pešce

AMZS bo s kampanjo Še 365 dni v devetih slovenskih krajih, in sicer v Dravogradu, Hočah, Izlakah, Kopru, Lukovici, Markovcih, Piranu, Slovenski Bistrici in Šenčurju, v kateri nastopata AMZS-maskoti Anja in Zdravko, na prehodih za pešce ob šolah voznike opozarjal, čez koliko dni se otroci vračajo v šolo. Namen gesla Še 365 dni je poudariti, da imajo otroci pravico do prometne varnosti vse dni v letu, ne le prvih nekaj dni ob začetku pouka, pravijo na AMZS-ju.

G. C.