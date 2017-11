“Prevzem televizij bi dvignil račune za vsa gospodinjstva“

Združitev bi pomenila manj ugodne ponudbe in višje račune za ameriške družine

21. november 2017 ob 07:29

Washington - MMC RTV SLO

Vlada ZDA, ki pritiska, naj Slovenija dovoli Telemachu prevzem Proplusa, je ustavila največjega operaterja AT&T pri prevzemu televizijskih mrež Time Warnerja. Po takšnem prevzemu bi računi gospodinjstev za TV programe poleteli v nebo, odločitev za blokado združitve dveh medijskih gigantov pojasnjujejo na ameriškem pravosodnem ministrstvu.

Vertikalno povezovanje distributerjev in ponudnikov medijskih vsebin bi lahko pomenilo grožnjo, da nekaterih programov ne bi ponudili konkurenčnim distributerjem. Takšno možnost bi lahko uporabili kot “grožnjo in zahtevali višje cene ali boljše pogoje,” so na pravosodnem ministrstvu zapisali v tožbi, s katero država izpodbija 85 milijard dolarjev vreden posel (ocenjen na 108 milijard s prevzemov dolgov).

Ko največji kupec požre prodajalca vsebin

AT&T je danes eden največjih operaterjev mobilne telefonije in ponudnikov spleta. Ob tem je največji distributer televizijskih programov, ki ima preko 25 milijonov naročnikov ali po oceni Forbsa četrtino ameriškega trga. Prevzeti je želel programe družbe Time Warner, ki je eno najbolj vrednih v državi, saj so javno oznanili, da ima njihovo omrežje tri od petih najbolj pomembnih televizijskih omrežij (tudi CNN in Warner Bros.). Ob tem imajo v lasti tudi HBO, vodilno svetovno plačljivo televizijo.

Slabša ponudba in višji računi

Prevzem bi konkurenco prisilil v milijone dolarjev plačil družbi Time Warner in bi upočasnil možnosti industrije za razvoj novih poslovnih modelov in večje ponudbe za uporabnike, je prepričana država. “Združitev bi pomenila manj ugodne ponudbe in višje račune za ameriške družine,” so zapisali v tožbi, s katero je država ustavila združitev, ki bi pomenila kršitev zakonodaje in ključno zmanjšanje konkurence.

Odločitev v nasprotju s prakso

Odločitev pravosodnega ministrstva je v popolnem nasprotju z desetletji protimonopolne politike, so v odzivu na potezo države zapisali v družbi AT&T. “K sreči ministrstvo nima zadnje besede v tej zadevi. Tako zdaj nosijo breme dokazovanja, da bi prevzem pomenil kršitev zakonov, ” je povedal predstavnik uprave AT&T David R. McAtee II.

Ameriški diplomati pridno obiskujejo funkcionarje

Ameriška odločitev prihaja v neverjetno zanimivem času tudi za slovenski trg. Predstavniki ameriške vlade, ki je celo s tožbo preprečila koncentracijo distributerjev in ponudnikov vsebin, odločno obiskujejo slovenske funkcionarje in uradnike ter jih prepričujejo, naj dovolijo Telemachu prevzeti družbo Pro Plus. Prav s tem, ko bi eden največjih distributerjev v Sloveniji prevzel največjega ponudnika medijskih vsebin, bi prišli do združitve primerljive ameriški, ki bi prinesla ”manj ugodne ponudbe in višje račune za ameriške družine”.

J. B.