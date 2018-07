Pri Šarcu večurna koalicijska pogajanja

Koalicijska pogajanja

14. julij 2018 ob 10:54,

zadnji poseg: 14. julij 2018 ob 19:08

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsedniki strank LMŠ, SD, SMC, NSi, DeSUS in SAB že od dopoldneva za tesno zaprtimi vrati pretresajo predlog koalicijske pogodbe in kadrovski razrez morebitne bodoče vlade.

Danes ima šesterica strank na mizi besedilo koalicijske pogodbe, ki so ga v minulih dneh in še danes zjutraj delovne skupine dopolnile s pripombami posameznih strank.

S sestavljanjem koalicije se jim nekoliko mudi, saj je izvršilni odbor NSi-ja svoji pogajalski skupini dal čas, da izpogaja boljša izhodišča, kot so jih imeli na mizi pred tednom dni, do ponedeljka, sicer se bodo "zahvalili za sodelovanje".

Pred sestankom je predsednik SD-ja Dejan Židan dejal, da je optimist, "ker je bil v tednu dni storjen velik korak naprej". Glede kadrovske popolnitve nastajajoče vladne ekipe je Židan dejal, da je SD "ponujeno toliko ministrstev, kolikor ji jih glede na rezultate volitev pripada", a dodal, da kadrovski razrez zanje ni tako pomemben in da oblikovanje koalicije "v tem pogledu zaradi SD-ja ne bo ogroženo".

Predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec si želi, da bi predstavniki strank v današnjem pogovoru prišli čim dlje, saj v prihodnjem tednu načrtuje dopust.

Je pa pričakovati, da bo še trši oreh, kot je vsebina, kadrovski razrez bodoče vladne ekipe. Da bo tudi to na dnevnem redu današnjih pogovorov, je pred sestankom potrdil prvak DeSUS-a Karl Erjavec. Ob tem pa je izpostavil pomen uskladitve koalicijske pogodbe: "Pomembno je, da bo osnutek koalicijske pogodbe sprejemljiv za vse stranke, sodelujoče v pogovoru," je navedel.

O željah posameznih strank je bilo v minulih tednih slišati veliko, Šarec pa bo moral apetite uskladiti, če bo želel sestaviti vlado.

Po drugi strani je stranke na koalicijske pogovore za ponedeljek in torek povabil tudi predsednik SDS-a Janez Janša, a so se mu vsi, razen SNS-a in NSi-a zahvalili. Predsednik republike Borut Pahor Janšev odgovor na vprašanje, ali bo sprejel mandatarsko kandidaturo, pričakuje do četrtka.