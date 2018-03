Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Prikaz nasprotnih dejstev - Očeta v domu našla privezanega na stol

9. marec 2018 ob 13:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

V zvezi s člankom Očeta v domu našla privezanega na stol, smo od podjetja Contraco-Špesov dom Vojnik prejeli prikaz nasprotnih dejstev. Prikaz objavljamo v obliki, kot smo ga prejeli, brez uredniških in lektorskih posegov.

Komu služi zavajanje o stanju v domovih za starejše?

V Špesovem domu Vojnik kot enostranske in zavajajoče zavračamo obtožbe o neprimernem ravnanju z našim nekdanjim stanovalcem. Preverili smo vse pripombe, ugovore in pritožbe zoper naše delo v obdobju med 2010 in 2017 ter glede na očitano nismo našli nobene registrirane vsebinsko skladne pritožbe, ugovora ali pripombe, kaj šele odločbe!

Zlasti nas pri tem čudi, da avtorji prispevkov tako resnih očitkov niso niti poskusili preveriti pri nas in pridobiti naših pojasnil.

Kot enostransko in zavajajoče zavračamo naslednje:

 Oddaja Koda (10:35): »No, kot bomo videli v naslednjem prispevku, so nekateri šli po tej poti

(opomba: pritožbena pot v domovih za starejše, kar se navezuje na besede predhodne

sogovornice, ga. Martine Vuk iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve), dobili tudi

odločbe, pa ni pretirano zaleglo. Poglejmo še nekaj pretresljivih izkušenj, ki so nam jih zaupali

svojci …«

 Oddaja Koda (10:45-11:07): »Špesov dom Vojnik. Naša gledalka piše: 'Nenapovedano sem

obiskala očeta in ga našla privezanega na stol. Pojasnilo zaposlenih: privezali smo ga, ker je bil

nemiren.' V začetku leta 2014 je zbolel za pljučnico. Ko se je tretjič vrnil iz bolnišnice, ga je

gledalka našla skoraj golega na postelji. Na sebi je imel le plenico. Okno je bilo odprto. Da se je

slekel sam, je pojasnila glavna sestra. Naša gledalka je prepričana, da se sam ni bil sposoben

sleči. Kmalu je spet pristal v bolnišnici. Od tam se ni vrnil.«

V domovih za starejše imamo natančno določeno pot za morebitne pritožbe, opažanja in predloge. Ker v prispevku ni podano, na katerega stanovalca se nanašajo očitki, lahko na podlagi nekaterih v oddaji predstavljenih nepreverjenih navedb zgolj domnevamo, da gre za našega nekdanjega stanovalca, ki je bil hospitaliziran v začetku leta 2014 in v bolnici na žalost tudi preminil.

Če so naše domneve pravilne, lahko povemo, da je bila pri tem stanovalcu diagnosticirana aspiracijska pljučnica, zaradi katere je bil v letu 2013 trikrat napoten v bolnišnico. Aspiracijska pljučnica je posledica vdihnjene hrane ali izbljuvkov. V skladu z zahtevami stroke smo pri stanovalcu uvedli spremenjeno konsistenco in v celoti upoštevali navodila iz odpustnih pisem bolnišnice.

Stanovalec je imel kmalu po sprejemu leta 2012 diagnosticirano tudi demenco, zaradi katere je prišlo

do stopnjevanja zahtevnosti oskrbe. V dokumentaciji imamo evidentiranih več padcev oziroma zdrsov, zaradi česar smo ga bili primorani v skladu s smernicami stroke in zakonodajnimi določili v izogib poškodbam pri posedanju fiksirati. Iz domske dokumentacije in komunikacije s socialno delavko doma je prav tako tudi razvidno, da se je gospod sam slačil, si odstranjeval pleničko, …

Hčerka je bila z zdravstvenim stanjem očeta in težavami zaradi demence redno seznanjena in je tovrstne težave zaznavala tudi sama. Očitkov, ki smo jih bili deležni v oddaji Koda in v spletnih prispevkih, v nobenem od množice telefonskih pogovorov ali v e-poštni korespondenci v naši dokumentaciji nismo našli. Iz obsežnega dopisovanja s hčerko lahko razberemo, da je razumela težko delo in težave, s katerimi se soočajo zaposleni pri delu z njenim dementnim očetom.

V Špesovem domu Vojnik ne razumemo, zakaj je bil ta primer predstavljen tako enostransko in na način medijskega linča. Odgovor na vprašanje, komu – če sploh – služi tako enostransko poročanje o stanju v slovenskih domovih starejših, prepuščamo bralcem oziroma gledalcem. Prepričani pa smo, da to zagotovo niso naši stanovalci, ki so z življenjem v našem domu zadovoljni, kar med drugim kaže tudi visoka stopnja izmerjenega zadovoljstva v vrednosti 4,58 (5 je najvišja stopnja).

Lep pozdrav,

Dragan Žohar l.r.

Direktor

Prikaz nasprotnih dejstev - Očeta v domu našla privezanega na stol

V zvezi s člankom Očeta v domu našla privezanega na stol, smo od podjetja Dom pod gorco prejeli prikaz nasprotnih dejstev. Prikaz objavljamo v obliki, kot smo ga prejeli, brez uredniških in lektorskih posegov.

Naslov: ODGOVOR NA TRDITVE RTV SLO glede oskrbe nekdanje stanovalke, v prispevku poimenovane kot »mama«

V Domu pod Gorco kot enostranske in zavajajoče zavračamo obtožbe o neprimernem ravnanju z našo nekdanjo stanovalko.

Novinar trditev ni preveril, ampak je le objavil navedbe hčerke zdaj že pokojne stanovalke. S tem je kršil Kodeks Društva novinarjev Slovenije, ki pravi, da mora novinar pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo, praviloma v istem prispevku, sicer pa takoj, ko je mogoče. Poudarjamo, da predstavlja prispevek poizkus očrnitve organizirane skrbi za starejše na splošno in to na zelo neprimeren način, z objavo posamičnih primerov, ki niso ne aktualni (gre za enostranske navedbe svojca iz leta 2015), ne resnični.

Mama je večkrat opozarjala, da v dneh, ko zaradi slabega počutja ne more do jedilnice, obrokov v sobo ne dobi, posledično tudi ne terapije, ki naj bi je bila deležna skupaj z obrokom.

Dom pod gorco deluje po načelu gospodinjskih skupnosti. V skladu s tem stanovalcem tudi vso hrano oziroma vse obroke postrežemo v etaži. Stanovalci se sami odločijo, ali bodo uživali obroke v sobi ali v jedilnici. Če zaradi slabega počutja ali nepokretnosti ne morejo v jedilnico, jim obroke vsekakor postrežemo v sobi.

Mama ji je večkrat potožila, da ni umita, da ji ne menjajo plenic in posteljnine.

V Domu glede oskrbe in nege ravnamo skladno s sprejetimi negovalnimi standardi oziroma navodili za delo v službi zdravstvene nege. Kljub temu, da zavarovalnica krije največ do 3 plenice dnevno, poskrbimo, da po potrebi stanovalcem menjamo plenice tudi pogosteje.

Izvajalci oskrbe starejših že dolgo opozarjamo na neprimerne normative glede na potrebe stanovalcev. Zato ne moremo pričakovati, da bodo zaposleni kljub predanosti temu plemenitemu poslanstvu zmogli vse stanovalce urediti istočasno. Lahko se zgodi, da se stanovalcu zamenja plenica in v kratkem času zopet opravi potrebo, svojci pa bodo prišli na obisk ravno takrat. Na prvi pogled bi gotovo delovalo, kot da ne skrbimo zanje, a jim stvar razložimo in razumejo. Vsaj večina.

Prav tako se lahko pripeti, da se posteljnina umaže pri odvajanju. Možno je tudi, da se stanovalci polijejo pri pitju. Nič zato, saj kljub temu takoj, ko je mogoče, zamenjamo posteljnino. Kot smo že rekli, se lahko zgodi, da je ob prihodu svojcev posteljnina umazana iz razloga, ker se do tistega trenutka iz objektivnih razlogov še ni izvedla nega pri dotičnem stanovalcu. Ne dovolimo pa, da nas enostransko opredelite kot ustanovo, ki zanemarja stanovalce.

Njena osebna oblačila so izginila neznano kam.

Oblačila stanovalcev ne morejo izginiti neznano kam. Ob sprejemu vsa oblačila, ki jih stanovalec prinese s sabo, popišemo in jih v pralnici označimo. Svojce prosimo, da vsa oblačila, ki jih prinesejo naknadno, izročijo zaposlenim, da jih popišejo in označijo. Neoznačenim oblačilom poizkušamo najti lastnika, če pa nam to ne uspe, jih zbiramo v pralnici, kjer lahko stanovalci in svojci vedno poiščejo izgubljena oblačila.

Zaposleni v domu naj bi ji grozili, da se ne sme pritoževati svojcem, sicer bodo svojcem prepovedali obiske, njo pa nagnali iz doma.

Ne bo držalo, da so zaposleni grozili stanovalki. Je pa bilo prisotno nasilje stanovalkinih sorodnikov nad stanovalko, v tej zadevi pa je posredovala tudi policija. Zadeva je temeljila na sprtih družinskih odnosih.

Zaradi neplačevanja finančnih obveznosti do doma (ponovno podlaga sprti odnosi, odločbe pristojnega CSD, sprožen upravni spor na sodišču s strani ene izmed zavezank) smo res sklicevali sestanke in na enem izmed njih podali ugotovitve, da bomo prisiljeni sprožiti postopke za odpust stanovalke, če se stanje ne bi izboljšalo. Pričeti s postopkom pa je vsekakor nekaj povsem drugega kot nagnati človeka. Pri postopkih smo ves čas sodelovali s pristojnim CSD.

Kljub temu, da sta bila o nepravilnostih obveščena strokovno vodstvo in inšpekcija, ki je ugotovila nepravilnosti, so se te nadaljevale.

Dokument, ki je bil delno prikazan v oddaji Koda, je zapisnik Strokovnega nadzora s svetovanjem, ki se ni nanašal na konkretno stanovalko. Strokovni nadzor s svetovanjem je namenjen izboljševanju kakovosti in varnosti na strokovnem področju ter preverjanju stalnega sledenja razvoja stroke. Ugotovitve takšnih nadzorov so vedno dobrodošle, saj nam omogočajo izboljšanje kakovosti dela s stanovalci, kar je naše edino poslanstvo.

V domovih za starejše imamo natančno določeno pot za morebitne pritožbe, opažanja in predloge. Hčerka nekdanje stanovalke te uradne poti ni izkoristila. Sorodnica je podala le ustno pritožbo na Socialno inšpekcijo, ki pa je ne glede na pozive nikoli ni podkrepila z dokazili in dokazilom, da je bila v zadevi že uveljavljena pot ugovora pri izvajalcu. Ne glede na to, smo morebitna odprta vprašanja vedno reševali v dialogu s sorodnico.

Vse to dokazuje, da je imela dotična zadeva precejšnje ozadje, ki vam je nepoznano, a ga tudi mi ne želimo podrobno izpostavljati, saj se nam nikakor ne zdi primerno, da bi pokojno stanovalko izpostavljali v medijih. Menimo namreč, da si tega ni zaslužila, poleg tega pa z njo nismo imeli nikakršnih sporov, kot tudi ona ne z nami.

Gregor Žigon

Direktor

DOM POD GORCO, d.o.o.

Prikaz nasprotnih dejstev - Očeta v domu našla privezanega na stol

V zvezi s člankom Očeta v domu našla privezanega na stol, smo od Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca prejeli prikaz nasprotnih dejstev. Prikaz objavljamo v obliki, kot smo ga prejeli, brez uredniških in lektorskih posegov.

Prikaz nasprotnih dejstev: odgovor na zavajajoče in enostranske navedbe o razmerah v DUO Impoljca

DUO Impoljca kot javni socialno varstveni zavod opravlja institucionalno varstvo za starejše in posebne skupine odraslih: osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju; osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju; osebe z več motnjami (motnjo v duševnem razvoju ter hudimi motnjami vedenja in osebnosti, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave) ter odrasle osebe z gibalno ali senzorno oviranostjo. Pri nas torej najde dom najranljivejša skupina družbe, torej osebe s težavami na področju duševnega zdravja. Njihov delež je 39 %, sledijo pa jim osebe z motnjo v duševnem razvoju (22 %) ter osebe s kombinirano motnjo težav v duševnem zdravju in motnjo v razvoju (37 %), 2-% delež pa predstavljajo osebe z gibalno ali senzorno oviranostjo.

Dom Impoljca ima sistem upravljanja s kakovostjo E-Qalin, ki vključuje različne skupine: stanovalce, svojce in zaposlene. Zadovoljstvo sistematično spremljamo tudi preko standardiziranega anketnega vprašalnika. Rezultati kažejo zelo visoko stopnjo zadovoljstva svojcev. V primerjalni analizi z drugimi 59 domovi, ki uporabljajo isti merilni instrument, je Dom Impoljca v skupni oceni zadovoljstva umeščen na drugo najvišje mesto po stopnji zadovoljstva, med posebnimi zavodi pa na prvo mesto.

Na podlagi izpovedi sorodnice, objavljene v oddaji, ne moremo identificirati, za katero stanovalko naj bi šlo. Domnevna sorodnica v svoji tragični izkušnji med drugim navaja, da naj bi teta živela v petposteljni sobi. Dom sicer ima večposteljne sobe, vendar nobene petposteljne.

Zaradi zagotavljanja čim večje kakovosti skrbi za stanovalce beležimo in hranimo vse pripombe, pritožbe, predloge in drugo komunikacijo, saj lahko le tako zagotavljamo nenehne izboljšave svojih storitev. V naši evidenci nimamo dogodka, podobnega sprevrženemu ravnanju, kakršno je bilo očitano v oddaji Koda. Dopuščamo možnost očitka, da se kateri od stanovalcev uredi manj primerno letnemu času, vendar je osebje zadolženo, da poskrbi, da temu ni tako; da so oblačila primerna temperaturam in telesnim aktivnostim, seveda z upoštevanjem želja, če jih oseba zmore izraziti. Za osebe, ki odklanjajo vzdrževanje primerne higiene, ter osebe, ki odklanjajo tuširanje, kopanje, menjavo perila ali inkontinenčne pripomočke, se ob vsaki zavrnitvi spodbude vodijo tudi individualni zapisi, hkrati pa se po času in načinu prilagodijo aktivnosti, ki jih je treba izvesti.

V celoti zavračamo navedbe, povezane s tepežem, zmerjanjem, ustrahovanjem in ščipanjem. Vljudno naprošamo vse svojce in druge osebe, da nas o morebitnih takšnih zavrženih in vsega obsojanja vrednih ravnanjih takoj obvestite, da bomo lahko ustrezno ukrepali. Zato tudi vabimo osebo, ki je pred vso Slovenijo izrazila svojo nemoč pred razmerami, dejanji in odnosom zaposlenih, da se obrne na Dom. Na konkretne navedbe bo dobila konkretne odgovore.

Uveljavljene imamo odprte poti sodelovanja in obveščanja. Na voljo so 24 ur na dan in vse dni v letu tako stanovalcem kot tudi njihovim ključnim osebam, ki lahko dobijo vse informacije ali uveljavljajo poti pohval in pritožb osebno, pisno, telefonsko in elektronsko.

Predstavljeno dogajanje v DUO Impoljca, v oddaji Koda, SLO TV1, dne 27. 2. 2018 ob 17.25, ocenjujemo kot zlonamerno zavajanje javnosti s ciljem razvrednotenja in degradacije prizadevanj vseh zaposlenih na področju institucionalnega socialnega varstva ter razširjanje nepreverjenih informacij o razmerah na celotnem področju. Ostro nasprotujemo takemu enostranskemu, površnemu in zavajajočemu poročanju v javnem mediju brez možnosti sodelovanja ključnega subjekta, na katerega se je nanašalo javno blatenje.

Ne trdimo, da nikoli ne prihaja do neželenih dogodkov, in vsak tak dogodek obžalujemo, absolutno pa zavračamo v oddaji predstavljen način komunikacije, ki ne prispeva h konstruktivnemu reševanju problemov, temveč namerno zamegljuje objektivno stanje v slovenskih domovih. Z objavljanjem nepreverjenih in izkrivljenih informacij se zastavlja resen dvom o dobronamernosti in objektivnosti poročanja. Pogovorni del oddaje Koda je 27. 2. 2018 odkrival sive lise v sistemu izvajanja socialno-varstvene dejavnosti, ki se jih zavedamo predvsem izvajalci in si želimo primernejših sistemskih rešitev, novinar pa je s kršenjem Kodeksa Društva novinarjev Slovenije vzporedno zlorabil medij v druge namene, z nedokazljivimi trditvami dodatno stigmatiziral ranljivo skupino in razvrednotil skrbstvene poklice.

Direktorica DUO Impoljca

Andreja Flajs

V. P.