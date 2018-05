Primc: Nekateri podporniki so zelo razburjeni, naredili bomo vse, da spor rešimo po mirni poti

Združena desnica vložila pritožbo zoper odločbo kranjske volilne komisije

9. maj 2018 ob 12:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Koalicija Kangler & Primc - Združena desnica je na vrhovno sodišče zdaj vložila še pritožbo na odločitev volilne komisije, ki je tudi v kranjski volilni enoti zavrnila njihovo kandidatno listo.

Potem ko je v torek vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo, ki jo je Združena desnica vložila zoper zavrnitev kandidatne liste v novomeški volilni enoti, je stranka zdaj vložila še pritožbo zoper zavrnitev njihove liste v kranjski volilni enoti. Po besedah Aleša Primca bodo v koaliciji Kangler & Primc naredili vse, da zaplet rešijo po pravni in mirni poti, čeprav so nekateri njihovi podporniki že zelo razburjeni.

"Koalicija naj zaostri prizadevanja za pravico"

"Ljudje želijo vzeti pravico v svoje roke tudi na način, da gremo na ulice, komu kaj povemo, mogoče tudi kaj napišemo in porišemo, če je treba. A tega ne želim. Želim, da se vse skupaj reši po mirni in pravni poti," je dejal Primc. Kot je pred oddajo pritožbe na vrhovno sodišče dejal predsednik stranke Glas za otroke in družine, ki poleg Nove ljudske stranke sestavlja koalicijo Združena desnica, so nekateri podporniki, ki so prispevali podpise pod njihove kandidatne liste, zelo razburjeni zaradi tega, kar se dogaja, zato že podajajo pobude, naj koalicija zaostri svoja "prizadevanja za pravico".

Če bi bila lista koalicije v volilni enoti Kranj izločena, bi z volilne tekme izpadla podpredsednica stranke Glas za otroke in družine Metka Zevnik, kar bi po njenih besedah pomenilo, da ji je odvzeta ustavna pravica, da je voljena in da voli. Sama ne razume, zakaj je bilo treba zavrniti celotno listo in zakaj jim volilna komisija ni dala možnosti, da jo popravijo. "Gre za povsem nesorazmeren ukrep," je prepričana.

Primc verjame, da bodo lahko kandidirali po vsej Sloveniji

Če bo vrhovno sodišče njihovo pritožbo zavrnilo, Primc napoveduje vložitev pritožbe na ustavno sodišče. Sam še ne želi špekulirati, kako bodo ravnali, če jih bo zavrnilo tudi to. "Trdno smo namreč prepričani o svojem prav in o tem, da bomo na volitvah lahko nastopili po vsej Sloveniji," je dejal.

Volilna komisija je iz enakega razloga kot v volilni enoti Kranj zavrnila tudi kandidatno listo koalicije v Novem mestu. Koalicija se je pritožila na vrhovno sodišče, ki pa je potrdilo odločitev volilne komisije. Primc je tudi v tem primeru napovedal pritožbo na ustavno sodišče.

Vrhovno sodišče je enako odločitev, s katero je potrdilo zavrnitev kandidatne liste na volilni komisiji, sprejelo tudi v primeru Združene levice in Sloge, ki tako zaradi premajhnega števila moških na skupni kandidatni listi ne bosta mogli nastopiti v celjski volilni enoti.

