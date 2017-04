Pristojni komisar obljublja: "Težav, kot so bile v prvih dneh, ne bo več"

Bo Bruselj le upošteval slovenske pripombe glede nadzora mej?

Bruselj - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Po večurnih zastojih, ki so pretekli konec tedna povzročali težave na slovensko-hrvaški meji, predstavniki Evropske komisije in članic EU-ja razpravljajo o uresničevanju uredbe in težavah, ki jih povzroča.

"Zavedam se trenutnih razmer na slovensko-hrvaški meji," je dejal evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos in napovedal, da bo današnje zasedanje strokovnjakov prineslo potrebne odgovore. Izrazil je prepričanje, da bodo v naslednji fazi izvajanja ukrepov v zvezi s sistematičnim nadzorom meja te zapeljali na elegantnejši način in da "težav ne bo". "Zelo kmalu ne bo težav, kot so bile v prvih dneh" izvajanja sistematičnega nadzora, je obljubil.

Poudaril je še, da je dialog med državama najboljši način za odpravo težav, in dodal, da je glede omenjenih težav v stikih s predstavniki vlad obeh držav.

Matjaž Trošt, dopisnik iz Bruslja, je za TV Slovenija poročal, da gre predvsem za strokovno srečanje, tako da ne gre pričakovati sprememb določil, kot jih predvideva uredba, kar so pri Evropski uniji nakazovali že zadnje dni. "Poudarjali so tudi, da že ta uredba dopušča izjeme, na primer, ko gre za skupine upokojencev ali mladoletnih oseb. Vse, kar je treba storiti, je, da policija sledi birokratskim postopkom, torej da opravi analizo tveganja in da jasno vedeti, da sistematičen pregled skupine oseb ni potreben," je še poročal Trošt.

Uredba začela veljati v petek in takoj povzročila kaos

Uredba o sistematičnem nadzoru potnikov na zunanjih schengenskih mejah, ki je začela veljati prejšnji petek, predvideva sistematičen nadzor vseh potnikov, ne le državljanov tretjih držav kot doslej, temveč tudi državljanov EU-ja, ob vstopu in izstopu. Policisti so tako preverjali potovalne dokumente vseh potnikov v vseh podatkovnih bazah, ki so na voljo - schengenski informacijski sistem, Interpolovo bazo podatkov in nacionalne baze podatkov.

Zaradi temeljitejših preverjanj, pomanjkljive opreme na manjših prehodih in težav z informacijskim sistemom so ljudje na meji čakali po več ur, kolone vozil tudi na maloobmejnih prehodih pa so nevšečnosti povzročali tudi ljudem, ki živijo ob njih. Zato sta Slovenija in Hrvaška že v nedeljo začasno delno opustili izvajanje omenjenega sistematičnega nadzora.

Milejši nadzor na podlagi analize tveganja

"Ukrep ne predstavlja odstopa od veljavnega schengenskega pravnega reda, saj so tovrstni postopki v že omenjeni uredbi tudi predvideni," so v ponedeljek poudarili na ministrstvu in dodali, da so to storili na podlagi analize tveganja. Avramopoulos je namreč v ponedeljek opozoril, da je treba pri morebitnem odstopanju od pravil obvezno izvesti oceno varnostnega tveganja.

Predstavniki Slovenije bodo tako na sestanku opozorili na težave, ki so se na meji s Hrvaško pokazale prejšnji konec tedna, in se vnovič zavzeli za izjeme, torej da sistematični nadzor ne bi veljal za na primer otroke do 12. leta, mladoletnike, ki potujejo v spremstvu staršev, ter za starejše, ki potujejo organizirano.

Slovenski pomisleki preslišani

Znano je, da so uredbo članice sprejele kljub nasprotovanju Slovenije in Hrvaške - kot enega izmed ukrepov v boju proti terorizmu ter za nadzor t. i. tujih borcev, torej evropskih državljanov, ki se odpravljajo v vrste teroristov, denimo, v Sirijo ali Irak.

Slovenska ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je tako že februarja lani v Bruslju opozarjala, da bo sistematični nadzor znatno podaljšal nadzor na meji, kar bo zlasti v poletnih mesecih povzročalo dolge čakalne vrste. Poleg tega se je Slovenija v razpravi zavzemala za določene izjeme, pa tudi za revizijsko klavzulo, po kateri naj bi Unija po dveh letih pregledala učinkovitost nove zakonodaje.

T. K. B.