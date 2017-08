Prodaja nepremičnin stanovanjskega sklada cveti, primanjkuje pa najemnih stanovanj

Povpraševanje po najemnih stanovanjih presega ponudbo

13. avgust 2017 ob 11:12

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Oživitev nepremičninskega trga opažajo tudi na republiškem stanovanjskem skladu, kjer so v prvem letošnjem polletju prodali vsa stanovanja s preteklih razpisov v Novem mestu, Borovnici in ljubljanski soseski Zeleni gaj.

Kot pojasnjujejo pri skladu, se je prodaja novih stanovanj med letoma 2008 in 2014 tako rekoč ustavila, to gibanje pa se je sedaj obrnilo, kar kažejo tudi višje cene prodanih stanovanj.

V kriznem obdobju je bil republiški sklad eden od prvih ponudnikov večjega števila novozgrajenih stanovanj, in to je po njihovem mnenju zagotovo pripomoglo k povečanju transakcij na nepremičninskem trgu in omogočilo rešitev posameznih stanovanjskih vprašanj. Sklad je sicer v maju ponudil novih 64 stanovanj in 18 vrstnih hiš v Zelenm gaju.

Primanjkuje 9.000 najemnih stanovanj

Ko gre za neprofitna najemna stanovanja, pa bo za oživitev izgradnje po prepričanju sklada treba uveljaviti predvidene rešitve iz resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu. V državi glede na nedavno anketo republiškega stanovanjskega sklada primanjkuje približno 9000 najemnih stanovanj. Primanjkljaj nameravajo odpraviti v naslednjih letih.

Ob tem ugotavljajo, da obstaja večji interes za nakup ali najem stanovanj v mestnih središčih, a v primeru ugodne cene in solidne gradnje se kupci odločajo tudi za nepremičnine na obrobju mest.

Ljubljanski sklad ne dohaja povpraševanja

Da povpraševanje po najemnih stanovanjih krepko presega ponudbo, kažejo tudi podatki stanovanjskega sklada mestne občine Ljubljana. Na zadnjem zaključenem javnem razpisu je sklad ponudil 400 najemnih stanovanj, zanje pa se je potegovalo 3.432 prosilcev. Po podatkih sklada so do sedaj rešili stanovanjska vprašanja 243 prosilcev.

Odprt je že naslednji razpis, ki obsega 250 stanovanj in se je zanje lani prijavilo 3.129 prosilcev. Na skladu sicer nameravajo septembra objaviti prvi javni razpis, v okviru katerega bodo ponudili namenska najemna stanovanja mladim. Na razpis se bodo lahko prijavile osebe, stare od 18 do vključno 29 let. Uspeli na razpisu bodo v stanovanjih lahko bivali deset let.

L. L.