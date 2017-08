Prodajalca uličnega časopisa Kralji ulice dobila redno zaposlitev

Zaposlena sta za polovični delovni čas za obdobje enega leta

5. avgust 2017 ob 11:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V društvu Kralji ulice so s pomočjo donacije iz tujine zaposlili prva dva prodajalca časopisa o brezdomstvu in socialnih vprašanjih Kralji ulice, ki izhaja od leta 2005.

Prodajalcev, ki si tako prislužijo del od prodaje, je sicer vsak mesec okoli 130. Rekorderji prodajo tudi do tisoč izvodov na mesec, a to predvsem decembra, je pojasnil predsednik društva Bojan Kuljanac.

Kralji ulice je časopis o brezdomstvu in sorodnih socialnih vprašanjih, prodajajo ga ulični prodajalci, ki v dnevnem distribucijskem centru kupijo časopis za pol evra, nato pa ga za en evro prodajo na ulici. Pol evra od vsakega prodanega izvoda tako ostane njim.

Društvo, ki časopis izdaja enkrat mesečno, je zdaj izkoristilo priložnost zagonskih sredstev, ki so jih dobili od organizacije BISS iz Münchna, ki že nekaj časa zaposluje svoje prodajalce uličnega časopisa, in zaposlilo dva prodajalca. Eden je z delom začel junija, drugi avgusta, zaposlena pa sta za polovični delovni čas za obdobje enega leta, je pojasnil Kuljanac.

Po njegovih navedbah morata zaposlena prodajalca, ki se od drugih ločita po drugačnih, rumenih izkaznicah, mesečno prodati vsaj 300 izvodov časopisa, ki jih za razliko od drugih prodajalcev v distribucijskem centru kupita po ceni en evro. S prodajo tako sama zaslužita del plače, ki sicer znaša med 450 in 500 evrov. Pripadajo pa jima tudi vse pravice iz zaposlitve, kot so regres, bolniška in dopust.

Mesečno na ulicah 130 prodajalcev časopisov

Kot je navedel Kuljanac, je bilo lani aktivnih prodajalcev časopisa 275, a vsi ne pridejo izvodov časopisa iskat vsak mesec. Mesečno časopis po njegovih navedbah prodaja okoli 130 ljudi. Večinoma ga prodajajo po ljubljanskih ulicah, odpravijo pa se tudi drugam po Sloveniji, še posebej proti koncu meseca, ko se Ljubljana z mesečnikom že zasiti. Tako okoli 800 izvodov mesečno prodajo denimo v Kopru, nekaj sto izvodov prodajo v Novi Gorici, v Mariboru pa okoli 1500 izvodov.

Naklada časopisa sicer raste, od prvotnih nekaj tisoč na mesec zdaj natisnejo več kot 15.000 izvodov, julija so jih 18.000, decembra pa bodo verjetno presegli številko 20.000. Decembra se namreč časopis najbolje prodaja, še posebej v primerjavi s poletnimi meseci, je pojasnil predsednik društva Kralji ulice.

Naklada časopisa je tako od leta 2007, ko so izdali 45.000 izvodov, po navedbah Kuljanaca lani zrasla na 176.000. Letos pa so v prvih sedmih mesecih natisnili 113.500 izvodov.

Rekorderji prodajo do tisoč izvodov na mesec

Posamezni prodajalci časopisa lahko na mesec prodajo le za prste ene roke izvodov ali pa več sto izvodov. Rekorderji jih - običajno decembra - prodajo tudi do tisoč, je dejal Kuljanac.

Pravila društva sicer določajo, da lahko ulični prodajalec postane kdorkoli, za to ne potrebuje dokumenta, s podpisom pa mora izraziti strinjanje s pravili prodaje, s katerimi želijo poskrbeti tudi za ugled časopisa. Ta med drugim določajo, da časopis prodajajo na miren in nevsiljiv način, da imajo na vidnem mestu uradno izkaznico društva, da med prodajo ne beračijo in niso vinjeni ali pod vplivom drugih drog ter da se z drugimi prodajalci dogovarjajo glede lokacije prodaje.

Kot je pojasnil Kuljanac, se v društvu ukvarjajo tudi s kršitvami omenjenih pravil. Tako morajo večkrat posredovati zaradi konfliktov glede terminov in lokacij prodaje, saj bi več prodajalcev želelo prodajati časopis na najbolj priljubljenih krajih ob istem času. Prav tako pa so zaradi neprimernega obnašanja tudi že izrekli ukrep prepovedi prodaje časopisa.

Prodajalec se sicer sam odloči, kdaj bo časopis prodajal in koliko izvodov bo zakupil za prodajo, zakupi pa jih lahko postopoma, večkrat na mesec po nekaj izvodov.

V časopisu življenjske zgodbe in tudi proza

Nekateri od prodajalcev časopis tudi soustvarjajo. V njegovo ustvarjanje se je lani vključilo skoraj 300 ljudi, večina jih je z izkušnjo revščine oziroma brezdomstva. Rdeča nit časopisa so socialna vprašanja, kot sta življenje na ulici in socialna izključenost, obravnavajo pa tudi teme, kot so odvisnost, nasilje, zaposlovanje, družinska in odnosna problematika, socialne službe in službe pomoči. Tako želijo spodbujati javni dialog o teh temah in delovati v smeri spodbujanja samoaktivacije in samopomoči brezdomcev.

Poleg brezdomcev časopisno vsebino, ki je brez plačljivih reklam, prispevajo tudi drugi sodelavci društva in strokovnjaki, ki se z omenjeno problematiko strokovno srečujejo. V časopisu tako predstavijo zabavne in težke življenjske zgodbe, vanj vključijo tudi prozo, zabavne vsebine in praktične informacije, recimo o brezplačnih prireditvah, je pojasnil Kuljanac. Po njegovih besedah je ključno to, da vsebina izhaja iz ljudi.

T. H.