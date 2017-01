Programski svet RTV Slovenija generalnega direktorja izbira za zaprtimi vrati!

Zupanič je v prid predlogu navedel nekatere določbe zakona o RTV-ju in statuta zavoda, pa še poslovnika programskega sveta. Navedel je tudi stališča informacijskega pooblaščenca ob izbiri generalnega direktorja ljubljanskega kliničnega centra.

Brez izločitve javnosti ne bi vodil seje

Že pred prvim glasovanjem je Zupanič napovedal, da ne bo vodil seje, če se svetniki ne bodo odločili za izločitev javnosti. Izpostavil je, da je zagovornik transparentnega delovanja, kljub temu pa ne želi kršiti zakonodaje in s tem ogroziti postopka imenovanja generalnega direktorja. Za izglasovanje zaprtja seje je bilo potrebnih najmanj 20 svetniških glasov.

Pri prvem glasovanju je Zupaničev predlog podprlo 19 svetnikov, pri drugem pa jih je bilo za 23. Ponovitev glasovanja je predlagala svetnica Brankica Petković. Dejala je, da se je prvič vzdržala glasovanja, drugič pa namerava glasovati za, da bi se izognili zapletu. Po prvem glasovanju je tudi namestnica predsednika programskega sveta Jelka Stergel dejala, da ne želi namesto Zupaniča voditi seje.

Sindikati in društvo proti zaprtju seje

Koordinacija novinarskih sindikatov RTV-ja ter sindikat in društvo novinarjev so pred sejo pozvali svetnike, naj je ne zaprejo za javnost. Po mnenju podpisnikov poziva je izključitev javnosti "iz spremljanja tako pomembnega postopka, kot so volitve in imenovanje generalnega direktorja, v globokem protislovju z javnim delovanjem zavoda in z njegovim pomenom za družbo".

Poudarili so, bi javni RTV-servis moral biti zgled na področju transparentnosti, neodvisnosti, profesionalnosti in urejenosti. "Javnost ima pravico vedeti, kako v imenu ustanovitelja, to je Republika Slovenija, odločajo njeni predstavniki," so zapisali v novinarskih organizacijah. Dodali so še, da za program in delovanje RTV-ja plačujejo skoraj vsa gospodinjstva v državi.

Trije kandidati

Sicer programski svet novega generalnega direktorja RTV Slovenija izbira med zdajšnjim v. d. generalnega direktorja Markom Fillijem, nekdanjim kulturnim ministrom Urošem Grilcem in Igorjem Rozmanom, ki je pred leti vodil produkcijo Televizije Slovenija. Zanimanje za sejo je veliko tako med zaposlenimi kot v javnosti zunaj zavoda, tudi zaradi zapletov ob prejšnji izbiri vodilnega največje medijske hiše v državi.

Pred tednom dni se je programski svet prav tako za zaprtimi vrati seznanil z rezultati razpisa. Za generalnega direktorja bo izvoljen kandidat, ki bo zbral večino glasov vseh članov sveta oziroma najmanj 15 glasov.