Programski svet RTV sprejel programsko-produkcijski načrt za leto 2019

Seja Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija

26. november 2018 ob 14:35,

zadnji poseg: 26. november 2018 ob 19:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Programski svet RTVS je danes z 18 glasovi za in tremi proti sprejel programsko-produkcijski načrt za leto 2019. Seznanil se je tudi s predlogom finančnega načrta za prihodnje leto, o katerem pa bo odločal nadzorni svet zavoda. Po napovedih generalnega direktorja RTV Slovenija Igorja Kadunca je pred radiotelevizijo v marsičem odločilno leto.

Čeprav je programsko-produkcijski načrt Radiotelevizije Slovenija za leto 2019 dobil večinsko podporo, so v svetniški razpravi vendarle prevladovale kritike. Slišati je bilo očitke, da je načrt v pomembnem delu le kopija starih dokumentov, da je prepoln splošnih zavez in da je bilo vodstvo pri pripravi načrta očitno brez idej o prepotrebnih spremembah.

Del svetnikov je presodil, da programska shema ohranja oddaje, ki si tega ne zaslužijo, ne prinaša pa novih vsebin. Znova so se kresala mnenja za televizijski oddaji Pričevalci in Spomini in proti njima. Razprava je postregla tudi z opozorilom, da vodstvo nima odgovora, kako naj RTV Slovenija ravna v konkurenčni bitki s komercialnimi medijskimi hišami.

"Nimamo denarja za vse, kar želimo delati"

"Preprosto nimamo denarja za vse tisto, kar bi želeli delati," je generalni direktor RTV-ja Kadunc odgovoril na pripombe svetnikov. Strinjal se je z besedami, da je v programsko-produkcijskem načrtu za prihodnje leto zapisanih premalo novosti, a gre po njegovih besedah za "sprejemljiv kompromis" med televizijo in radiem ter med različnimi programskimi interesi.

Kadunc je tudi na današnji seji programskega sveta opozoril, da bo leto 2019 za nadaljnji razvoj zavoda v marsičem odločilno. Že pred časom je napovedal, da bodo po sprejetju programsko-produkcijskega in finančnega načrta na vlado naslovili vprašanje, kaj pričakuje od javnega RTV-servisa in kako si predstavlja njegovo financiranje.

Primanjkljaj pokrit s prodajo delnic

V vodstvu RTV Slovenija po Kadunčevih besedah upravičeno pričakujejo, da bo država v skladu s stališčem ustavnega sodišča zagotovila ustrezno strukturo virov financiranja zavoda. Pojasnil je, da predlog finančnega načrta za leto 2019 predvideva okoli 3,1 milijona evrov primanjkljaja, ki ga nameravajo pokriti s prodajo Eutelsatovih delnic.

Namera, da bi prihodnje leto pozitivno poslovali brez prodaje finančnih naložb, se je zaradi povečanja programskih izdatkov, stroškov dela in fiksnih stroškov za vzdrževalne pogodbe pokazala kot nedosegljiva, je navedel Kadunc. Opozoril je, da so se v letih intenzivnega varčevanja ob nespremenjeni višini RTV-prispevka sredstva za program realno zmanjšala.

Nadzorniki bodo o predlogu še odločali

Nadzorni svet RTV bo o predlogu finančnega načrta za prihodnje leto odločal v sredo. Prvi med nadzorniki Andrej Grah Whatmough je na današnji seji poudaril, da ima do predloga veliko zadržkov. Spomnil je, da so zahtevali pripravo finančno uravnoteženega predloga, česar pa po njegovih besedah Kadunčeva ekipa ni upoštevala.

Grah Whatmough je dejal, da predlog dejansko predvideva štiri milijone evrov primanjkljaja iz rednega poslovanja. Nekaj več kot 800.000 evrov namerava vodstvo RTVS pokriti z dividendami iz finančnih naložb, preostanek pa s prodajo Eutelsatovih delnic. Po njegovih besedah predlog tudi ne upošteva skorajšnjega sporazuma med vlado in sindikati o višjih plačah v javnem sektorju.

Na prihodnji seji tudi o sklepu za razrešitev Kadunca

Programski svet se je odločil, da bo o svojem mnenju k predlogu finančnega načrta za leto 2019, ki ni zavezujoče, glasoval na naslednji seji.

Sicer bodo svetniki v nadaljevanju današnje seje prisluhnili informaciji o sklepu nadzornikov zavoda za razrešitev generalnega direktorja RTV Kadunca. Kot je že pred sejo pojasnil predsednik sveta Ciril Baškovič, na seji ne bodo odločali o Kadunčevi razrešitvi, ampak se bodo s sklepom zgolj seznanili.

Svetniki so se tudi seznanili z nedavnim sklepom nadzornikov zavoda za razrešitev generalnega direktorja Kadunca in se odločili, da bodo "zadevo obravnavali po prejemu uradne pobude nadzornega sveta s podrobno obrazložitvijo in pisnega odgovora generalnega direktorja nanjo". Nadzorniki sicer Kaduncu med drugim očitajo, da jih je prepozno seznanil s sodelovanjem njegovega sina z enim izmed filmskih podjetij, ki sodelujejo z RTV. Očitajo mu tudi nezakonito zaposlovanje, saj je po njihovih ugotovitvah sklepal pogodbe o zaposlitvi svojih najožjih sodelavcev brez vsaj interne javne objave prostega delovnega mesta oziroma jih je sklepal mimo določil internih aktov. Kadunc pa je prepričan, da očitki nadzornega sveta "niso dovolj težki". V odzivu je vendarle priznal nekatere nepravilnosti, a je dodal, da jih vodstvo RTV že odpravlja. Obenem je nadzornikom očital vrsto nepravilnosti pri njihovem delu.

A. S., L. L.