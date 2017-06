Prometna nesreča povzročila večkilometrski zastoj na štajerski avtocesti

Zastoji hromijo promet na slovenskih cestah

15. junij 2017 ob 10:08,

zadnji poseg: 15. junij 2017 ob 12:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru zastoj, dolg približno štiri kilometre.

Zaradi nesreče je bila avtocesta več ur zaprta, promet pa trenutno poteka po enem voznem pasu. Kot so pojasnili na Policijski upravi Maribor, je hrvaški voznik tovornjaka trčil v stoječi priklopnik madžarskega voznika.

Zastoji nastajajo tudi na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani, občasno zapirajo predor Šentvid proti Ljubljani. Obenem je promet gost na primorski avtocesti pred priključkom Unec.

Zaradi praznika svetega rešnjega telesa in krvi v nekaterih sosednjih državah (v Avstriji, Italiji, večjem delu Nemčije in na Hrvaškem) je povečan promet na cestah in mejnih prehodih, iz avstrijske smeri proti Hrvaški.

Četrtek sončen, v petek občasne padavine

V četrtek bo čez dan večinoma sončno vreme. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne nastale posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija.

Petek bo spremenljivo oblačen. Predvsem sredi dneva, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo ob morju bolj verjetne. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija.

V soboto bo delno jasno, več oblačnosti pa bo v severovzhodni Sloveniji, kjer bo lahko še kakšna ploha. Pihal bo severni do severozahodni veter. Nekoliko hladneje bo. Tudi v nedeljo bo na vzhodu še nekaj oblačnosti, drugje pa pretežno jasno. Veter bo oslabel.

G. C.