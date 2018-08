Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Protestniki na trgu. Foto: BoBo Dodaj v

Protestni shod proti oddaji TV Slovenija

Protest so sklicali v Zvezi združenj za vrednote NOB

2. avgust 2018 ob 23:10

Koper - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, Radio Slovenija

Na Titovem trgu v Kopru se je na protestnem shodu proti TV Slovenija zbralo približno 300 nekdanjih partizanov in drugih, ki so izrazili nestrinjanje z oddajo Jožeta Možine z zgodovinarjem Jožetom Dežmanom, ki naj bi širila laži o narodnoosvobodilnem boju.

Protest je potekal na pobudo Zveze borcev, in sicer proti, kot so napovedali, pačenju zgodovine, širjenju laži o narodnoosvobodilnem boju, sovražnemu govoru in razdvajanju slovenskega naroda. Predsednik Zveze združenj za vrednote NOB Tit Turnšek je povedal, da je zaman potvarjati zgodovino, če pa so dejstva taka, kot so. Prepričan je, da je oddaja, ki so jo predvajali na TV Slovenija, seje razdor.

A. S.