Prva dva uradna predsedniška kandidata: Novakova in Šarec

Skrajni rok za kandidature je 27. septembra

13. september 2017 ob 14:18,

zadnji poseg: 13. september 2017 ob 14:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Državna volilna komisija je potrdila prvi dve kandidaturi za predsednika države, in sicer kandidaturi predsednice NSi-ja Ljudmile Novak in kamniškega župana Marjana Šarca.

Novakova in Šarec sta prva izmed napovednih kandidatov, ki sta svojo kandidaturo že vložila - prva je kandidaturo prejšnji teden s podpisi poslancev svoje stranke vložila Novakova, v ponedeljek pa ji je sledil še Šarec, ki kandidira s podporo Liste Marjana Šarca in podpisi volivcev. Za obe kandidaturi je Državna volilna komisija ugotovila, da izpolnjujeta zahtevane pogoje, in ju potrdila.

Še več vložitev kandidatur za predsedniško mesto je pričakovati v prihodnjem tednu, nekateri kandidati pa bodo z vložitvijo počakali do skrajnega roka, to je do 27. septembra.

Na tokratnih volitvah se sicer obeta rekordno število kandidatov. Pričakovati je, da bo kar nekaterim od napovedanih kandidatov uspelo z zadostnim številom podpisov volivcev oziroma poslancev dejansko vstopiti v predsedniško tekmo. Med njimi je aktualni predsednik Borut Pahor. Kandidiral bo s podpisi volivcev, ki jih še zbira, kandidaturo pa bo po napovednih vodje njegovega volilnega štaba Dušana Kumra vložil prihodnji teden, v torek ali sredo.

Kandidatki največjih parlamentarnih strank potrebujeta podpise treh poslancev

Težav pri vložitvi kandidature ne bosta imeli niti kandidatki največjih parlamentarnih strank Maja Makovec Brenčič (SMC) in Romana Tomc (SDS), ki za vstop v predsedniško tekmo potrebujeta podpise treh poslancev. Kdaj bosta njuni kandidaturi vloženi, v strankah še ne razkrivajo.

Kandidati za predsedniško funkcijo imajo sicer več možnosti za vložitev kandidature. Kandidate političnih strank morajo s podpisi podpreti trije poslanci ali najmanj 3000 volivcev. Neodvisni kandidati pa za vstop v predsedniško tekmo potrebujejo podpise najmanj 5000 volivcev ali desetih poslancev.

T. K. B.