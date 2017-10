Prva na glasovnici bo Suzana Lara Krause, zadnja Romana Tomc

Devet kandidatov za predsednika

3. oktober 2017 ob 12:20,

zadnji poseg: 3. oktober 2017 ob 12:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Suzana Lara Krause, Angela Likovič, Maja Makovec Brenčič, Boris Popovič, Andrej Šiško, Marjan Šarec, Borut Pahor, Ljudmila Novak in Romana Tomc bo vrstni red kandidatov na glasovnicah na prihajajočih predsedniških volitvah.

Tako je odločil žreb, ki so ga dopoldne izvedli na sedežu Državne volilne komisije. Žreb je bil sicer predviden za petek, a ga niso mogli izvesti zaradi pritožbe Aleša I Cepiča na odločbo DVK-ja o zavrnitvi kandidature. Potem ko je vrhovno sodišče v ponedeljek zavrnilo pritožbo, je DVK žreb lahko izvedel. Kandidati, ki jih je DVK potrdil, so imeli sicer še v ponedeljek čas, da bi umaknili soglasje k kandidaturi, a tega ni storil nihče.

Zdaj ko je določen vrstni red na glasovnicah za volitve, gredo lahko volilni lističi v tisk - začeli bodo že danes in jih natisnili malo več kot 1,7 milijona glasovnic. Kot je pojasnil direktor službe Državne volilne komisije Dušan Vučko bodo že kmalu začeli pošiljati volilna gradiva v tujino, predvidoma v ponedeljek, morda manjši del še v torek.

Ob tem je zatrdil, da priprave na volitve tečejo brez težav - in to kljub pritožbi Aleša I Cepiča na odločbo DVK o zavrnitvi kandidature, kar je za nekaj dni zamaknilo žreb. Še vedno bodo lahko pravočasno izpeljali vse postopke za izvedbo volitev, zagotavlja: "Seveda bi nam bilo ljubše, če do pritožbe ne bi prišlo in bi lahko s tiskom začeli že v petek. Torej nekaj zamude je, ampak ne govorimo o tem, da ne bi bili pravočasni."

Vrstni red na glasovnicah bo torej takšen:

1. Suzana Lara Krause (SLS)

2. Angelca Likovič (Za otroke!)

3. Maja Makovec Brenčič (SMC)

4. Boris Popovič (Slovenija za vedno)

5. Andrej Šiško (Zedinjena Slovenija)

6. Marjan Šarec (Lista Marjana Šarca)

7. Borut Pahor (neodvisni kandidat)

8. Ljudmila Novak (NSi)

9. Romana Tomc (SDS)

T. K. B.