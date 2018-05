Prvi dan predčasno glasovalo precej manj ljudi kot pred štirimi leti

Zadnji dan pred volilno nedeljo za posebne oblike glasovanja

30. maj 2018 ob 08:28,

zadnji poseg: 30. maj 2018 ob 10:35

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan, v torek, predčasnega glasovanja na predčasnih volitvah v državni zbor (DZ) udeležilo 11.713 volivk in volivcev oz. 0,68 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Za primerjavo – na predčasnih volitvah v DZ leta 2014 je prvi dan predčasno glasovalo precej več volivk in volivcev, in sicer 18.466 oz. 1,08 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Danes mineva drugi dan predčasnega glasovanja, ki se bo končalo v četrtek. Zanj je določenih 63 volišč, večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij, ki bodo odprta še danes in v četrtek med 7. in 19. uro. Izidi predčasnega glasovanja tokrat prvič ne bodo znani že takoj po zaprtju volišč v nedeljo ob 19. uri. Državna volilna komisija je namreč sklenila, da lahko volilni odbori šele v nedeljo po zaprtju volišč začnejo šteti glasovnice. Bodo pa takrat znani izidi vzporednih volitev, ki jih pripravljajo na nekaterih medijih. Ne glede na to bodo prvi neuradni izidi znani v nedeljo zvečer.

Zadnji dan za posebne oblike glasovanja

Pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami je zgolj še danes mogoče zahtevati nekatere posebne oblike glasovanja, med drugim glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča ter glasovanje na domu.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, lahko glas oddajo na volišču v drugem okraju, a morajo o svoji nameri obvestiti okrajno volilno komisijo, na območju katere imajo stalno prebivališče. Enako velja za tiste volivce, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču in bodo glasovali na svojem domu. Za takšne oblike glasovanja se morajo volivci prijaviti, vlogo pa lahko oddajo kar prek spleta, in sicer na portalu e-Uprava.



Na osmih državnozborskih volitvah se bo za naklonjenost nekaj več 1,7 milijona volivcev potegovalo več kot 1.600 kandidatov na 25 kandidatnih listah.

