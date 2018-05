Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Na Radioteleviziji Slovenija se je v ponedeljek uradno začela predvolilna kampanja, v okviru katere poteka prvo soočenje strank. Foto: Reuters

Prvo predvolilno soočenje strank: Varnost in zdravje Slovencev

7. maj 2018 ob 19:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Radioteleviziji Slovenija se je v ponedeljek uradno začela predvolilna kampanja, v okviru katere poteka prvo soočenje 19 predsednikov in predsednice strank, ki kandidirajo po vsej Sloveniji.

Iztočnica prvega strankarskega soočenja oddaje je javnomnenjsko raziskavo Eurobarometer.

Le ta je razkrila, da Slovence najbolj skrbita zdravstvo in varnost. Zato bodo na vprašanja povezana varnostjo in zdravjem odgovarjali predsedniki vseh strank, parlamentarnih in neparlamentarnih, ter list.

