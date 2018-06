Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Novoizvoljeni poslanci bodo določili tudi nov sedežni red v veliki razpravni dvorani. Foto: DZ/Barbara Žejavac Dodaj v

Prvo srečanje začasnih vodij novoizvoljenih poslanskih skupin

O poteku petkove ustanovne seje

18. junij 2018 ob 09:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

V državnem zboru se bodo na sestanku, zaprtim za medije, srečali začasni vodje novoizvoljenih poslanskih skupin in določili dnevni red petkove ustanovne seje DZ ter sedežni red poslancev v veliki razpravni dvorani.

Sestanek bo vodil dosedanji predsednik državnega zbora Milan Brglez, začasni vodje poslanskih skupin pa naj bi se med drugim tudi dogovorili, kakšna bo sestava mandatno-volilne komisije, ki mora še pred potrditvijo mandatov poslancem pregledati poročilo o izidu volitev oziroma pripraviti vse potrebno za potrditev poslanskih mandatov.

Kdo bo postal novi predsednik DZ-ja, naj bi bilo jasno v petek na ustanovni seji novega sklica DZ-ja. A ker sestava prihodnje koalicije še ni jasna, bi poslanci glede na izjave v minulih dneh utegnili v petek poiskati tudi predsednika, ki bi DZ vodil le začasno. Do izvolitve predsednika bo po pravilih prvo sejo novega sklica DZ-ja vodil najstarejši poslanec, to je Jožef Česnik iz Stranke Alenke Bratušek. Predsednik DZ-ja je sicer izvoljen s tajnim glasovanjem, za mandat pa potrebuje 46 glasov. Prva seja ni končana, dokler DZ ne dobi novega predsednika, lahko je zgolj prekinjena, kandidata za predsednika pa mora predlagati najmanj 10 poslancev, poroča Jolanda Lebar za Radio Slovenjia.

Po konstituiranju državnega zbora bo moral predsednik republike najkasneje v mesecu dni predlagati mandatarja za sestavo nove vlade. Med tem se napori za oblikovanje koalicije že stopnjujejo. V SDS-u, ki je na državnozborskih volitvah dobila največ glasov, so napovedali, da bodo ta teden pripravili osnutek koalicijskega programa, ki ga bodo poslali v usklajevanje koalicijskim partnerjem.

Predsednik drugouvrščenega LMŠ-ja Marjan Šarec pa se bo ta teden sestal še s predstavniki Levice in SNS-a. Pričakovati je še, da bi se trojčku LMŠ, SMC in SAB, ki se je v minulih dneh že sestal za skupno mizo, lahko kmalu pridružili tudi potencialni drugi partnerji, med drugim SD in DeSUS.

La. Da.