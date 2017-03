Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Politika ni navdušena nad predlogi za nadzornika SDH-ja. Foto: BoBo Puljića bremeni precejšen seznam očitkov. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Puljić in Žmavc spet predlagana, koalicija spet "pričakuje pojasnila"

SD ju ne podpira

8. marec 2017 ob 12:58

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kandidata za nadzorni svet SDH-ja Željko Puljić in Franc Žmavc sta po odkriti napaki poslala ustrezno soglasje h kandidaturi, postopek v DZ-ju se nadaljuje. Koalicija spet pričakuje nekatera pojasnila.



Na to, da Željko Puljić in Franc Žmavc v DZ nista posredovala ustreznega soglasja h kandidaturi, je v torek opozoril SMC. Ministrstvo za finance je zdaj pojasnilo, da je šlo za administrativno napako, ki pa je že popravljena in sta kandidata v DZ že posredovala ustrezno soglasje.

V predpripravljenih obrazcih sta namreč podpisala soglasje za člana uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH), medtem ko se je sama izjava o nasprotju interesov nanašala na članstvo v nadzornem svetu SDH-ja.

Že predtem sta kandidaturi v javnosti dvignili precej prahu, na Žmavca in Puljića letijo očitki o neprimernosti za to funkcijo. Zato je njuna potrditev v DZ-ju vseskozi negotova.

SMC: Pogovori se nadaljujejo

V SMC-ju po ugotovitvi napak pri kandidaturi o kandidatih niso več govorili, je danes po koalicijskem srečanju povedala vodja poslanske skupine Simona Kustec Lipicer in dodala, da bodo te pogovore nadaljevali. Koalicija v skladu z današnjim dogovorom pričakuje, da se s kandidatoma pogovorijo, predvsem zato, "da razčistijo v javnosti odprte dileme in potencialne težave, ki se pripisujejo njunemu dosedanjemu delu", je povedala Kustec Lipicerjeva. Kdaj je pogovore pričakovati, še ni napovedala.

DeSUS: Prav je, da nadzornike izberemo

Vodja poslanske skupine DeSUS-a Franc Jurša je v izjavi novinarjem poudaril, da morajo zadeve razčistiti do konca, a da je tudi prav, da nadzornike SDH-ja izberejo. Če jih ne bodo v kratkem, se lahko po njegovem mnenju zgodi, da do prihodnjega leta do novih nadzornikov ne bodo prišli, kar je po njegovem mnenju zelo slabo.

SD vzdržan

Ministri SD-a so bili glede Žmavca in Puljića že na vladi vzdržani. Vodja poslancev SD-ja Matjaž Han je v torek pojasnil, da kandidata za zdaj nimata njihove podpore. Prvak SD-ja Dejan Židan pa je pred tokratno sejo vlade novinarjem povedal, da se bodo s kandidatoma še pogovorili. Pojasnil je, da ne nameravajo dajati bianco menice, ampak se morata prestaviti, SD zanima njuna operativna sposobnost in tudi preteklo delo.

Po Židanovem mnenju se zdaj vidi, da sistem upravljanja državnega premoženja ne deluje dovolj dobro, zato je SD tudi vložil predlog sprememb zakona o SDH-ju, s katerim želi širiti nadzorni svet. A koalicija o tem ni enotna, SMC predloga ne podpira.

Al. Ma.