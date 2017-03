Puljić po pogovoru s SMC-jem in SD-jem korak bližje stolčku nadzornika SDH-ja?

O novih nadzornikih bo DZ odločal v ponedeljek

15. marec 2017 ob 12:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Kandidat za nadzornika SDH-ja Željko Puljić je po pogovorih s strankama SMC in SD dejal, da ima občutek, da jih je z odgovori in argumenti prepričal. Eksplicitne podpore sicer niso obljubili.

Željko Puljić je posredoval po njegovih besedah prave informacije glede očitkov o koruptivnosti in konfliktu interesov, ki so se pojavljali v medijih. Na tej podlagi se bodo v strankah lažje odločili glede podpore, je ocenil. Po obiskih v poslanskih skupinah SMC-ja in SD-ja ima Puljić dober občutek glede podpore, vsi so bili po njegovih besedah tudi korektni.

Večina vprašanj sicer ni bila usmerjenih le v preteklost, pač pa tudi v prihodnost, denimo glede strategije upravljanja podjetij v pretežni državni lasti. Dotaknili so se še področja energetike, prioritet in vprašanj, na kakšen način zagotoviti učinkovito upravljanje državnega premoženja do leta 2025, je povedal Puljić.

Pojasnjevanje svoje preteklosti in pogleda v prihodnost je bilo, kot ugotavlja, enako težko. "Včasih je veliko težje pojasnjevati nekaj, kar je neargumentirano. Če pa nimaš vizije in ne veš, kam greš, je vsaka pot prava," je pojasnil.

Bo prepričal tudi Gorana Klemenčiča?

Želi si, da bi mu prisluhnil tudi pravosodni minister Goran Klemenčič, sicer nekdanji predsednik protikorupcijske komisije, ki se je ob Puljićevo kandidaturo za nadzornika SDH obregnil minuli teden. Klemenčič je spomnil, da je komisija leta 2012, ko je bil Puljić v upravi Telekoma Slovenije, ugotovila, da je ta uprava v nekaterih primerih ravnala koruptivno.

Puljić je dejal, da ministra izredno ceni. Želi pa si priložnost, da ministru zadeve pojasni in skupaj pogledata, kaj se je dogajalo po izdaji poročila protikorupcijske komisije. Kot je poudaril, predkazenski in kazenski postopek proti njemu nista bila nikoli sprožena, ena odškodninska tožba proti njemu pa je tudi že zavrnjena.

Naslednja postaja DeSUS

Puljića danes čaka še pogovor v poslanski skupini DeSUS, kjer so že minuli teden opravili pogovor z drugim kandidatom za nadzornika SDH-ja Francem Žmavcem. Vsaj del poslanske skupine je Žmavc prepričal, danes pa je bil še na pogovoru v SMC in SD, a njegovega odziva na pogovore še ni.

Spomnimo, da sta bila kandidata v medijih deležna številnih očitkov že od tedaj, ko ju je ministrica za finance Mateja Vraničar Erman po izboru komisije predlagala v imenovanje DZ-ju. V koaliciji so zato terjali odgovore, ali sta jih uspela prepričati in bosta uspešno šla skozi parlamentarno sito, pa za zdaj še ni znano.

V SD so pred časom dali vedeti, da bosta kandidata le težko dobila njihovo podporo, po srečanju z njima pa, kot so povedali, izjav ne bodo dali. Mandatno-volilna komisija DZ bo o kandidatih za nadzornika SDH-ja odločala na četrtkovi seji, DZ pa na redni seji, ki se bo začela v ponedeljek.

G. K. .