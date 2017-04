Računsko sodišče: Urad predsednika republike v nekaterih primerih ni posloval v skladu s predpisi

Urad: Nepravilnosti že odpravili

6. april 2017 ob 11:08

Računsko sodišče je poslovanju urada predsednika republike v letu 2015 izreklo mnenje s pridržkom, ker ta v nekaterih primerih ni posloval v skladu s predpisi.

Računsko sodišče je v revizijskem poročilu med drugim ugotovilo, da urad za tri funkcionarje in javno uslužbenko ni podal ustreznih predlogov za izdajo dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, kot bi jih ti glede na zakonodajo morali imeti. Kot so že med revizijo pojasnili v uradu, so te nepravilnosti odpravili v letu 2016.

Napredovanja in prevozi na delo

Eden od uslužbencev v uradu je po ugotovitvah računskega sodišča nepravilno napredoval za dva plačna razreda in prejel za 1.867 evrov previsoko plačo, funkcionarju in štirim javnim uslužbencem so za 2.126 evrov preveč obračunali povračila stroškov za prevoz na delo, funkcionarju in sedmim uslužbencem pa neupravičeno povrnili stroške mesečnih vozovnic v mestnem prometu in kilometrino v skupnem znesku 3186 evrov. V uradu so pojasnili, da so zaposlenim novembra 2016 podali nove izjave o povračilu stroškov prevoza in v njih popravili prej napačne izračune.

Preobremenjena uslužbenca

Računsko sodišče so zmotile tudi prevelike obremenitve nekaterih zaposlenih v uradu. Dva uslužbenca sta namreč opravila nadurno delo, ki je presegalo letno omejitev ur, pri čemer je bila večkrat kršena njuna pravica do počitka. V uradu so pojasnili, da so se sredstva za plače v letu 2015 v primerjavi z letom 2012 zmanjšala za skoraj 17 odstotkov, zmanjšalo se je tudi število zaposlenih, kar je posledično privedlo do večjih obremenitev. Urad je kljub temu v letu 2016 uvedel nov način odločanja o povečanem obsegu dela in tako zmanjšal stroške na tej postavki.

Javna naročila

Pripombe je imelo računsko sodišče tudi glede izvajanja javnih naročil. Pri nakupu mobilnih aparatov in storitve stacionarne telefonije urad ni pridobil vsaj treh ponudb, pri javnem naročilu za vzdrževanje licenc za programsko opremo pa ponudnikom ni zagotovil enakih pogojev za predložitev ponudbe. Plačal je tudi storitve delovanja in vzdrževanja informacijskega sistema v znesku 22.781 evrov ponudniku, izbranem na podlagi nepravilno izvedenega javnega naročila.

Štirim zaposlenim je urad v času razstave Expo v Milanu plačal neupravičene gostinske storitve v znesku 384 evrov. Nepravilnosti so bile zaznane tudi pri najemu parkirnih mest ter nakupu avtomobila, vrednega 49.950 evrov, saj je urad z določitvijo podrobnih tehničnih specifikacij vozila omejil konkurenco med ponudniki. Protokolarne prevoze v skupnem znesku 29.778 evrov pa je ocenil tako, da se je povsem izognil postopku oddaje naročila.

Računsko sodišče od urada predsednika republike zdaj zahteva predložitev odzivnega poročila, v katerem mora ta izkazati, da je zaposlenim prenehal previsoko obračunavati stroške prevoza na delo ter da bodo preveč izplačana sredstva povrnjena. Sicer pa mu še priporoča, naj okrepi notranje kontrole pri izvajanju javnih naročil in uredi porabo sredstev za reprezentanco v notranjem aktu.

V uradu predsednika republike so poudarili, da so, tudi po mnenju računskega sodišča, v vseh pomembnih pogledih poslovali v skladu s predpisi. "Ugotovljene nepravilnosti iz revizijskega poročila smo že odpravili, hkrati pa smo tudi že sprejeli ustrezne interne ukrepe za odpravo morebitnih tveganj za nadaljnje poslovanje v skladu z ugotovitvami in priporočili računskega sodišča, kar je razvidno tudi iz pojasnil pri posameznih revizijskih razkritjih," so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo.

Aktivnosti za realizacijo obeh priporočil računskega sodišča že potekajo, prav tako so v letu 2016 izvedli že prvi del predlaganega ukrepa, drugi del pa izvajajo.

