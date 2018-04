Shod raziskovalcev sprašuje vlado: Zakaj ne za znanost?

Drugi shod za znanost

18. april 2018 ob 13:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski raziskovalci s shodom za znanost pod geslom Zakaj ne za znanost? že drugič opozarjajo na težave raziskovalnega dela v raziskovalnih in univerzitetnih ustanovah.

V organizacijskem odboru shoda za znanost ugotavljajo, da so z lanskim shodom za znanost raziskovalci za trenutek ustavili popolno degradacijo znanosti v Sloveniji. Za leti 2017 in 2018 jim je uspelo pridobiti dodatnih 27 milijonov evrov proračunskih sredstev in sooblikovati spodoben predlog novele zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti.

A jih čaka še kar nekaj dela. Kot so zapisali, med drugim potrebujemo programsko usmerjeno financiranje, ki bo po obsegu primerljivo s povprečjem v EU-ju. Skrbnikom proračunskih sredstev pa je treba dokazati tudi, da je znanost priložnost in da je potreben zakon, ki razvoj znanosti podpira in ne zavira.

Organizatorji so na družbenem omrežju Facebook pozvali raziskovalce in druge, da se pridružijo shodu in da vsi skupaj sporočijo politiki, da je znanost pomembna za razvoj družbe, a da v Sloveniji ni več konkurenčna, da znanstveniki ne morejo normalno delati ter biti več konkurenčni tujim raziskovalcem in raziskovalnim ustanovam.

Shod podpira tudi Mlada akademija, kajti pomanjkanje sredstev prizadene najbolj mlade znanstvenike, ki so prepuščeni projektnemu delu za določen čas.

Organizacijski odbor bo udeležencem shoda ponudil miniplakate, nalepke in priponke z geslom Zakaj ne za znanost. V okviru dogodka bo tudi kratek koncert, na govorniškem odru pa bodo udeležene nagovorili raziskovalke in raziskovalci vseh generacij z različnih področij znanosti.