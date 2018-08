Razrešeni notar Sikošek za sabo pustil malomarno hranjen arhiv

Gradivo hranil kar v skladišču

13. avgust 2018 ob 13:45,

zadnji poseg: 13. avgust 2018 ob 13:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Razrešeni notar Jože Sikošek je Notarski zbornici Slovenije arhiv predal kar v enem izmed skladišč na Litostrojski cesti. Gradivo ni bilo primerno hranjeno, takšno ravnanje notarja pa je tudi za zbornico nerazumljivo.

Jože Sikošek je imel svoje prostore na Bravničarjevi ulici v Ljubljani, arhiv pa je prenesel v enega izmed skladišč na Litostrojski cesti. Po besedah predsednice zbornice Sonje Kralj gradivo pri tem ni bilo ustrezno hranjeno. "Takšno ravnanje je milo rečeno nenavadno in v nasprotju z zakonom o notariatu," je pojasnila na novinarski konferenci.

Arhiv najprej na tovornjakih, nato v skladišču

Kot je povedala Kraljeva, je Sikošek zbornico 7. avgusta zvečer obvestil, da je odločba ministrstva za pravosodje o njegovi razrešitvi postala dokončna in da jim bo naslednji dan zjutraj izročil arhiv z zadevami, ki jih je obravnaval. Ob tem je dodal, da je odpovedal najem notarskih prostorov v Ljubljani, zato je arhiv na tovornjakih in jim bo na ta način tudi predan.

Tričlanska komisija zbornice je nato uradni prevzem arhiva začela 9. avgusta, ko je od ministrstva tudi sama prejela uradno potrditev o dokončnosti notarjeve razrešitve. Začetne formalnosti so opravili v prostorih zbornice, nato pa jih je Sikošek obvestil, da je arhiv v enem izmed skladišč na Litostrojski cesti.

Kraljeva je pojasnila, da je zbornica najprej želela narediti natančen popis, a jim je Sikošek pojasnil, da je vse gradivo že v kartonskih škatlah, pri čemer ni želel navesti, kaj je v posamezni škatli. Ker gradivo v skladišču ni bilo primerno hranjeno, so ga na zbornici želeli čim prej prepeljati v varovane prostore, hkrati so se odločili, da bodo popis izvedli pozneje. 599 škatel so nato z dvema kombijema in dvema tovornjakoma prepeljali v prostore Mikrografije v Novo mesto, s katero ima zbornica sklenjeno pogodbo o hranjenju arhivov.

"Nihče ne more razumeti notarjevega ravnanja"

Kot je pojasnila predsednica notarske zbornice, takšnega prevzemanja notarskega arhiva do zdaj ni bilo še nikoli, saj so gradivo vedno prevzeli v sami notarski pisarni, kjer je tudi primerno varovano. "Nihče ne more razumeti, da je bilo ravnanje notarja takšno, kot je bilo," je dejala. Ali je bilo Sikoškovo ravnanje nezakonito, Kraljeva še ne zna oceniti, prepričana pa je, da bo do določenih posledic prišlo. Sicer je priznala, da zakonodaja povsem natančnih postopkov prevzema notarskega arhiva ne določa.

Na vprašanje, ali je mogoče, da se je katera izmed zadev zaradi neprimernega hranjenja izgubila, in če se je, ali bo to mogoče odkriti, Kraljeva odgovarja, da nobena taka stvar ne more ostati neodkrita. Kot je dejala, razpolagajo z elektronskimi vpisniki, iz katerih bodo ugotovili, katere zadeve je obravnaval notar, če česa v vpisnikih ni, pa je prepričana, da jih bodo na to opozorile stranke.

Od Sikoška so po besedah Kraljeve sicer že prevzeli vse elektronske vpisnike in jih prenesli na prevzemnika arhiva, notarja Jerneja Jeromna. Nanj so prenesli tudi Sikoškov fiduciarni račun z vsemi pologi ter preusmerili vročanje sklepov, povezanih z zemljiškoknjižnimi in registrskimi zadevami.

Kako bodo ravnali naprej, se bodo po besedah Kraljeve odločali sproti. Listine, ki so jih prevzeli, bo imel v hrambi notar Jeromen, ki bo tudi reševal še odprte zadeve, del teh pa bodo verjetno prevzeli tudi drugi notarji – Irena Florjančič Cirman, Uroš Kos, Nada Kumer, Bojan Podgoršek in Magda Poljšak Derganc, za katere pa mora zbornica še dobiti soglasje ministrstva.

S strankami, ki imajo pri notarju še odprte postopke, nameravajo komunicirati sproti in jih tudi redno obveščati o tem, kako je z njihovo zadevo, se pa lahko s svojimi vprašanji ali urgencami tudi same obrnejo na notarsko zbornico.

