Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: Radio Koper Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na okrogli mizi soglasje o nujnosti drugega tira

Okroglo mizo pripravil koprski SD

7. september 2017 ob 20:58

Koper - MMC RTV SLO, STA

Na popoldanski okrogli mizi o drugem tiru in razvoju Luke Koper so se sogovorniki strinjali o nujnosti izgradnje drugega tira, so pa bila mnenja deljena glede samega referenduma. Najbolj je dvome tako do zagovornikov kot do nasprotnikov zakona strnil Peter Majcen, ki se referenduma ne bo udeležil.

Predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Peter Majcen je tako pojasnil svojo odločitev: "Ne morem biti proti, ker ne želim dati podpore tistim, ki so proti zaradi tega, ker so proti tudi drugemu tiru... Ne morem biti niti za, zato ker je ta zakon slab."

Zdajšnja vlada Majcna ni z ničemer prepričala, da je zakon potreben, slab pa je tudi zato, ker predvideva izgradnjo prvega od dveh tirov šele leta 2025 ali 2026. Kot je zatrdil, so "vlada in vlade pred njo zavajale naše državljane in naše gospodarstvo s tem, da so delale na tem, da se nič ne zgradi".

Predsednik sekcije pristaniških špediterjev Čedomir Bojanič je priznal, da z izgradnjo drugega tira zamujamo, a kljub temu ni še nič izgubljenega, če ga bomo začeli graditi kmalu. "Pristaniška skupnost kot taka je v zadnjih letih naredila zelo veliko naporov v prepričevanju poslovnih partnerjev, da je Koper kot vstopna točka za EU optimalna rešitev, predvsem za zaledne države," je dodal.

Ob tem je obžaloval, da je projekt v zadnji fazi prešel v politični problem.

Jadran Bajec, vodja delovne skupine za spremljanje postopkov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za drugi tir v času Pahorjeve vlade, je poudaril, da zakon ne govori o kakšni alternativni trasi drugega tira, ker je ta že definirana, prav tako pa ne govori o ceni projekta ali o korupciji.

Glede cene bi lahko od pridobitve gradbenega dovoljenja do danes že opravili razpise, primerjali različne ponudbe in dobili realno ceno projekta. Glede koruptivnih tveganj pa je Bajec dodal: "Če mislimo, da tisti, ki bodo vodili projekt drugega tira, so že zdaj koruptivno nevarni, jih je treba zamenjati."

Al. Ma.