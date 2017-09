SDS zaradi drugega tira zahteva sklic nujne seje

Opozarjajo na različne ocene vrednosti investicije

8. september 2017 ob 12:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

SDS opozarja, da vlada predstavlja različne ocene o tem, koliko naj bi stala investicija, kar je po oceni največje koalicijske stranke neresno in neodgovorno.

Kot so v zahtevi za sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ zapisali v SDS-u, je predsednik vlade Miro Cerar na majski seji DZ-ja dejal, da bo strošek na kilometer proge okoli 27 milijonov evrov, kar za celotno traso, ki je dolga okoli 27 kilometrov znese približno 720 milijonov evrov.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je julija izjavil, da je investicijska vrednost drugega tira 985 milijonov evrov, do podobnega zneska je prišla tudi poslanka Vojka Šergan (SMC), ki je na seji odbora DZ-ja za infrastrukturo izjavila, da je vrednost investicije 980 milijonov evrov. Kot so izpostavili v SDS-u, je medtem svetovalec direktorja družbe 2TDK Metod Dragonja na seji komisije za nadzor javnih financ predstavil tabelo, v kateri je investicija skupaj s stroški financiranja in vzdrževanja ocenjena na 1,746 milijarde evrov.

V SDS-u izpostavljajo tudi nejasnost pri zakonsko opredeljenem plačilu za dosegljivost. Kot so zapisali, zakon opredeljuje, da bo finančna vzdržnost projektne družbe 2TDK zagotovljena, če bo državni proračun v obdobju obratovanja projekta drugega tira po njegovi izgradnji leta 2025 namenil letni znesek oziroma plačilo za dosegljivost v višini med 30 in 40 milijoni evrov, pri čemer zakon določa 45-letno koncesijsko obdobje.

To pomeni, da je vrednost projekta drugi tir železniške proge Divača-Koper po zakonu med 1,35 milijarde evrov in 1,8 milijarde evrov. Razlika med ocenami vrednosti projekta je ogromna, kar je s strani predstavnikov vladajoče koalicije neresno in neodgovorno, izpostavljajo v največji koalicijski stranki.

Komisiji za nadzor javnih financ predlagajo sprejem sklepa, s katerim bi vladi naročili, naj komisiji posreduje vlogo, s katerim se je podjetje 2TDK prijavilo na razpis Evropske komisije Instrumenta za povezovanje Evrope, ter dokument, s katerim agencija Jaspers potrjuje, da nadzoruje projekt gradnje drugega tira Divača-Koper.

Sa. J.