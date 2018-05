Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Blaž Svetek, Naprej Slovenija Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Referendum o 2. tiru: Stališča predstavlja stranka Naprej Slovenija

MMC-jevi intervjuji v okviru referendumske kampanje o drugem tiru

4. maj 2018 ob 09:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Svoja stališča v okviru vnovičnega glasovanja na referendumu o drugem tiru predstavlja stranka Naprej Slovenija. Zanjo je odgovarjal Blaž Svetek, predsednik stranke.

Na MMC-ju smo v okviru referendumske kampanje o vnovičnem odločanju o zakonu o drugem tiru pripravili pisne intervjuje z organizatorji kampanj, ki so se prijavili za sodelovanje. Vsi so odgovarjali na enakih pet vprašanj.

Intervjuji, ki jih objavljamo, niso lektorirani, prav tako so objavljeni brez kakršnih koli vsebinskih posegov. Za vsebino odgovarjajo organizatorji.

Predstavite vaše stališče do drugega tira. Ga potrebujemo in zakaj?

Drugega tira ne potrebujemo, ampak nujno potrebujemo dva nova tira hitrih prog, kateri bodo tudi v klanec omogočali vlaku najmanj 180 km/h in vlaki morajo iz Kopra, preko Ljubljane do Munchna prispeti v 4,5 ure. Le tako se bomo odrešili zaostalosti 19. stoletja in se tako priključili Evropi ! Vse kar predlagatelji zakona o drugem tiru nameravajo, izkazuje nizkotni namen podlosti, krajo, klientelizem, korupcijo in suženjstvo.

Kako bi ga morali projektirati oziroma kako bi morala potekati trasa in zakaj?

Trasa hitre proge mora biti umeščena tako, da bodo vlaki z lahkoto dosegali tudi 240 km/h. To pa nam omogoča sodobna znanost in stroka !

Kakšna mora biti finančna konstrukcija gradnje 2. tira, koliko bi lahko največ stal?

Govorimo o celotni trasi hitre dvotirne prog iz Kopra, Ljubljane, Jesenic do Podrožce na Avstrijski strani Karavank. Po Kitajskih izračunih celotna cena hitrih prog od Kopra do Podrožce ne bi presegala 4,5 milijarde evrov in bi bile izgrajene v letu in pol. Sedaj pa se naj podgane zamislijo nad svojim ravnanjem, volivci pa s kom imajo opravka. Te proge se bodo financirale s privatnim kapitalom in nepovratnimi evropskimi sredstvi.

Kakšno je vaše stališče do sodelovanja tujega partnerja pri tem projektu?

Proga mora biti izključno v lasti Slovenske države, brez tujih lastniških podgan, ker jih imamo že svojih preveč !

Naštejte tri največje pomanjkljivosti ali pa dobre rešitve obstoječega projekta 2. tir?

Obstoječi projekt 2. tira je nesprejemljiv in nas rine nazaj v 19. stoletje, ter omogoča podganam dokončno uničenje Slovenske države !

Odgovarjal je: Blaž Svetek, predsednik stranke Naprej Slovenija

A. K. K.