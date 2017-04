Deževje se nadaljuje, reke bodo naraščale še do večera

Padavine ne ponehujejo

28. april 2017 ob 07:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Reke v Posočju, v porečju Save Bohinjke in Save bodo ohranjale velike pretoke, močneje pa bodo narasle Sava v srednjem toku in reke v porečjih Vipave, Savinje ter Dravinje.

Deževje, ki je v četrtek zajelo Slovenijo, se bo nadaljevalo tudi danes, zato bodo nekateri vodotoki še naraščali. Padavine bodo ponehale šele zvečer, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Od srede do četrtka zvečer je na širšem območju Julijskih Alp padlo od 60 do 300 litrov padavin na kvadratni meter, drugod od 20 do 60, na vzhodu države pa do 20.

Do danes zvečer bo v hribovitem in goratem svetu južne, zahodne in severne Slovenije padlo še od 70 do okoli 130 litrov dežja na kvadratni meter, drugod večinoma od 20 do 70 litrov. Meja sneženja bo danes med 1200 in 1400 metri nad morjem.

Tudi zato bodo nekatere reke ohranjale svoje velike pretoke, nekatere pa bodo še narasle. Večjih poplav ne pričakujejo, so pa mogoča razlivanja na območjih vsakoletnih poplav.

Al. Ma.