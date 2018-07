Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V RKS-ju zagotavljajo, da kljub opisanemu položaju še vedno skrbijo za normalen potek aktivnosti. Foto: BoBo Sorodne novice Bo Rdeči križ zaradi napake dvakrat plačal gradnjo svojega hotela? Dodaj v

RKS bo moral dodatno plačati še Vegradove podizvajalce

Zapleti pri gradnji Hotela Arija

24. julij 2018 ob 22:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rdeči križ Slovenije (RKS) bo moral del sredstev, ki jih je za gradnjo Hotela Arija že plačal glavnemu izvajalcu Vegradu, zaradi izgubljenih tožb znova plačati še njegovim podizvajalcem.

Glavni odbor RKS-ja je zato na seji obravnaval prejeto ponudbo banke za najem dodatnega kredita za plačilo tožb v skupni višini tri milijone evrov. Obravnavali so tudi odziv vlade na navedeno problematiko. Ta je zadevo poslala v proučitev pristojnemu ministrstvu, ki naj bi v 20 dneh pripravilo gradivo za sejo vlade v zvezi s tem.

Kot so pojasnili v RKS-ju, so po izgradnji Hotela Arija na Debelem rtiču podizvajalci Vegrada v letu 2010 proti RKS-ju vložili trinajst tožb za plačilo zneskov, ki jih je RKS že plačal glavnemu izvajalcu Vegradu. Sodišče je v posamičnih pravdah večkrat in različno odločalo, zato vsi postopki še niso zaključeni.

Je pa sodišče v največjem zahtevku podizvajalca zaradi marca letos sprejete avtentične razlage 631. člena obligacijskega zakonika odločilo v škodo RKS-ja. Zato mora RKS podizvajalcu plačati 1,41 milijona evrov. "Zaradi takšnih odločitev se je RKS znašel v nezavidljivi, težko rešljivi in krivični situaciji, ko mora del sredstev, ki jih je že plačal, plačati ponovno. Skupno bo tako iz naslova izgubljenih tožb RKS moral podizvajalcem dodatno plačati znesek v višini tri milijone evrov," so zapisali.

