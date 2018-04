V kakšni finančni kondiciji se stranke odpravljajo na volitve?

Koalicijske stranke poslovale pozitivno

11. april 2018 ob 09:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Kako so stranke končale lansko poslovanje? Večji del njihovih proračunov predstavljajo javna sredstva; članarine ali prostovoljni prispevki so samo manjši del.

Stranke zdajšnje koalicije - SMC, SD in Desus - so poslovale pozitivno, vendar je SD precej zadolžen. Opozicijski SDS pa je lani ustvarila izgubo.

SMC je lani imel nekaj manj kot milijon evrov in pol prihodkov, največ med strankami. Pretežno iz državnega proračuna in občinskih proračunov, od članarin je zbral namreč samo 30.000 evrov. Bilanca za lani kaže 125.000 plusa, skupaj s preteklimi presežki pa imajo 700 tisočakov rezerve.

Kot navajajo v letnem poročilu, nimajo posojil - nasprotju z ostalima dvema strankama trenutne koalicije, SD-jem in Deusus-om.

Stranke bremenijo tudi posojila

Čeprav sta tudi omenjeni stranki imeli lani več prihodkov kot odhodkov, pa imata obe kar zajetni posojili. SD je lani ustvaril skromen presežek sedmih tisočakov, Desus precej več - kar 116.000 evrov.

Vendar mora SD odplačati še skoraj 400.000 evrov posojil, kar je ob lanskih dobrih 700.000 prilivov, gotovo velik zalogaj. Ob skoraj enakih letnih prilivih kot SD, je Deusus zadolžen pol manj, ima 225.000 evrov posojila, pa tudi presežke iz preteklih let - skupaj skoraj 650.000, podobno vsoto kot SMC.

Največja opozicijska stranka SDS je lani v bilanci prikazala minus, nekaj manj kot 83.000, denarja na računu ima za dobrih 200.000 in nekaj več kot 300.000 posojil, vključno s spornim posojilom najetega pri Dijani Đuđić v vrednosti 150.000, ki pa so ga po javnem razkritju vrnili.

SDS in SD imata tudi najvišje prilive od članarin, prek 100.000 evrov. In kakšno je finančno stanje liste Marjana Šarca, ki je v anketah pri vrhu? Bilanca kaže, da so lani imeli 40.000 prihodkov, in to iz občinskega proračuna, ob tem pa imeli za 60.000 minusa. Vendar se ta minus ujema z višino preteklih presežkov.

T. H., Zdenka Bakalar/Radio Slovenija