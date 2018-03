Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 30 glasov Ocenite to novico! Člani uprave monopolistične Športne loterije si delijo rekordne plače, skrite za poslovno skrivnostjo. Foto BoBo Predsednica uprave SDH-ja Lidia Glavina s plačo, ki je dvignila prah, ne pride niti blizu prihodkom uprave Športne loterije. Foto: Foto: BoBo Športna loterija je v lasti državne Pošte Slovenije, državne Loterije Slovenije in treh športnih zvez. Foto: Tarča RTV SLO Sorodne novice Športni loteriji Zormanov predlog ni všeč Tuje športne stavnice tudi zakonito v Slovenijo? Dodaj v

S poslovno skrivnostjo skrili plačo, ki presega vse rekorde

Tarča: Športna loterija s plačami presega tako premierja kot vodstvo SDH-ja

1. marec 2018 ob 20:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vse manj denarja za športnike, a vendar nagrade in približno 16 tisoč evrov mesečne bruto plače direktorja. To je Športna loterija skrivala kot poslovno skrivnost.

Ko je nadzorni svet SDH-ja predsednici uprave Lidii Glavini dvignil plačo na 15.500 bruto, je povzročil upor. Vlada je zahtevala pojasnila, Glavina se je tako visoki plači odpovedala. Športna loterija, ki ima 30 zaposlenih, je daleč od oči javnosti svojo upravo nagradila še bistveno bolje. Podatkov o zaslužkih uprave zaradi poslovne skrivnosti ne razkriva, tukaj dostopno letno poročilo pa kaže prakso bogatih plačil članov uprave in nadzornikov. Prav zadnji so večinoma še državni direktorji ali funkcionarji, ki jim zaradi prevladujočega deleža v lastništvu delo nadzornika pripade po funkciji.

Serija dodatkov za višjo plačo od predsednika

Politika nagrajevanja v letnem poročilu razkriva serijo dodatkov in bonitet, ki so jih dodali "fiksnim bruto prejemkom" nekdanjemu direktorju Janezu Bukovniku. Poleg 120.741 evrov fiksne bruto plače so dodali zdravstveno, nezgodno in prostovoljno pokojninsko zavarovanje (3.349 bruto), za poslovno uspešnost 19.635 bruto, za regres in bonitete 11.716 evrov ter še variabilni del 14.360 bruto. Skupaj 194 tisoč evrov ali preračunano mesečno 16 tisoč bruto. Letno za stroške prehrane in povračila službenih potovanj še 1.573 evrov. Za primerjavo - predsednik vlade Miro Cerar je ta čas vodil vlado za skoraj trikrat manj - 5.928 evrov bruto.

Odpravnina le pika na i visokih plač

Ob tem je javnost razburil podatek, da je Janez Bukovnik dobil ob upokojitvi dobil še 200 tisoč evrov odpravnine, kar so sicer v Športni loteriji zanikali. Uradni podatek je poslovna skrivnost, vendar ga bodo morali razkriti v poslovnem poročilu čez nekaj mesecev.

Po olimpijskih medaljah je slovenski šport spet na realnih tleh – številni klubi so v velikih finančnih težavah. Je denarja res premalo ali se ta nepravično deli? Medtem ko si številni igralci finančni položaj popravljajo tudi s prirejanjem iger, plače nekaterih funkcionarjev v športu letijo v nebo. V ozadju je tudi bitka za položaj Športne loterije – kdo in zakaj želi ohraniti njen monopol? Nocoj v Tarči ob 20. uri.



Član uprave več kot upravljavka državnega premoženja

Član uprave leta 2016 (in še danes) Tomo Šeme je dobil identične dodatke, s katerimi si je osnovno plačo 10 tisoč evrov bruto po preračunu podatkov letnega poročila popravil na 13.480 evrov bruto. Dvakrat toliko kot predsednik vlade Miro Cerar ali predsednik države Borut Pahor ter bistveno več kot predsednica uprave SDH-ja Lidia Glavina, ki se je odrekla povišici in ostaja na 10.974 evrih bruto.

Bogato nagrajeni državni direktorji

Visoka nadomestila si delijo tudi nadzorniki. Romana Dernovšek, direktorica Loterije Slovenije, poleg svoje plače še 12.597 bruto nadomestila in sejnin, direktor Pošte Slovenije Boris Novak 12.718 evrov bruto ter predstavnik smučarske zveze in nekdanji funkcionar DeSUS-a Ljubo Jasnič 18.268 evrov.

Poslovna skrivnost javnih jasli

Koliko prejmejo člani uprave in nadzorniki danes, Športna loterija ne razkriva, ker naj bi bila to poslovna skrivnost, kar je ob lastništvu državnih podjetij in športnih zvez, ki se financirajo tudi iz proračuna, praktično neverjetno. Že v kratkem jih bodo morali razkriti v objavi letnega poročila. To bo potrdilo ali zanikalo tudi njihove navedbe, da prihodki uprave niso takšni kot v letu 2016.

Jure Brankovič