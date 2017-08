S prihodnjim tednom začetek volilnih opravil pred predsedniškimi volitvami

Drugi krog bo, če bo potreben, 12. novembra

17. avgust 2017 ob 19:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil za predsedniške volitve. Kandidati bodo s prihodnjim tednom lahko vlagali svoje kandidature in zbirali podpise podpore.

Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo poslanci, politične stranke in volivci. Če se kandidat za predsedniško funkcijo poteguje s podporo poslancev, potrebuje deset njihovih podpisov, če na volitvah nastopi s podporo volivcev, pa najmanj 5.000 podpisov volilnih upravičencev.

Kandidature bo mogoče na Državno volilno komisijo vlagati do 27. septembra do 24. ure. To je tudi zadnji dan, ko bodo lahko volivci pri pristojnem upravnem organu podpisali obrazce podpore kandidaturi. Sledil bo postopek preizkusa zakonitosti kandidatur in izdaja odločb o njihovi potrditvi ali zavrnitvi. Komisija bo z žrebom določila vrstni red kandidatur in nato javno objavila njihov seznam.

Drugi krog volitev, če bo potreben, bo 12. novembra. V prvem krogu pa bo predčasno mogoče glasovati 17., 18. in 19. oktobra. Tri dni pred volitvami 22. oktobra, pa bo zadnji rok za prijavo glasovanja v drugem okraju, če bodo volivci na dan volitev izven okraja, kjer imajo stalno prebivališče.

Komisija tudi o referendumu

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini in bi želeli oddati svoj glas, bodo morali najpozneje 21. septembra DVK sporočiti, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Za te volivce bodo tudi uveljavili novo spletno aplikacijo preko katere bodo lahko oddajali obvestila prek spleta.

Komisija je sprejela tudi navodila za delo volilnih odborov pri glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru, ki bo 24. septembra. Do sedaj so se kot organizatorji kampanje prijavili Zavezništvo socialno-liberalnih demokratov, SMC, NSi, Krščanski socialisti Slovenije - Krekovi socialisti, urad vlade za komuniciranje, po napovedih z današnje seje naj bi se jim pridružil tudi pobudnik referenduma Vili Kovačič.

