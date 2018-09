SAB bi želel prej izvedeti ministrsko ime, opozicija pa kritična do celotne ekipe

Štrukelj spominja, da je stavka javnega sektorja zamrznjena

6. september 2018 ob 13:33,

zadnji poseg: 6. september 2018 ob 17:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Koalicijske partnerice so skope z odzivi na odločitev predsednika vlade Marjana Šarca o zamenjavi kandidata za ministra za javno upravo, v opoziciji pa izražajo kritike nad celotno ekipo.

Mandatar za sestavo vlade Marjan Šarec se je ministrskega kandidata Tugomirja Kodeljo, ki prihaja iz kvote LMŠ-ja, odločil zamenjati po torkovem zaslišanju pred matičnim odborom DZ-ja. Odbor je sicer kandidatu prižgal zeleno luč, a so se vrstile kritike njegove predstavitve, iz LMŠ-ja pa so zdaj sporočili, da bo novi kandidat njihov poslanec Rudi Medved.

Kot so napovedali, bo več o razlogih za zamenjavo Kodelje in za izbiro Medveda Šarec pojasnil v izjavi ob petkovi vložitvi nove kandidature. Tudi Medved, ki je sicer na torkovem zaslišanju spremljal Kodeljo in sedel ob njem, izjave za medije ni želel dati. Kot je dejal, želi počakati na zaslišanje, ki bo predvidoma v ponedeljek. Novi kandidat za ministra za javno upravo je Rudi Medved V SMC-ju so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili, da je zamenjava kandidatov pristojnost predsednika vlade, še posebej, ker ta prihaja iz kvote njegove stranke. Dodali pa so, da si želijo, da se novi kandidat bolj zaveda izzivov, ki ga čakajo, in da bo bolj prepričal javnost. Tudi v SAB-u menijo, da lahko Šarec svobodno odloča o tem, kdo naj bi bili v novi vladi ministri iz kvote LMŠ. "Pričakovali pa bi, da smo o zamenjavi vsaj obveščeni, in to preden informacijo posredujejo javnosti," so dodali. V SAB-u tudi upajo, da ima Medved "boljši vpogled v delovanje državne uprave in da se čuti tudi dovolj močnega, da bo lahko kredibilen pogajalec s sindikati javnega sektorja". "Nadaljevanje pogajanj s predstavniki sindikatov bo namreč ena prvih nalog nove vlade," so prepričani. Predsednik SD-ja Dejan Židan je že v sredo Šarčevo zamenjavo ministrskega kandidata označil za legitimno in dodal, da verjame, da bo predvidoma prihodnji četrtek vlada izvoljena. Imena novega kandidata v SD-ju tokrat niso želeli komentirati. Prav tako zamenjave niso komentirali v koalicijski DeSUS-u in v stranki Levica, ki je z vlado sklenila dogovor o sodelovanju. Janez Janša se smeje

Predstavniki največje opozicijske stranke, SDS, pa so se na zamenjavo odzvali na družbenih omrežjih. Predsednik SDS-a Janez Janša je v sredo na Twitterju ob novici o zamenjavi ministrskega kandidata zapisal: "Pa je šel edini kandidat, ki ga je @sarecmarjan sam izbral." Danes razkrito ime novega kandidata pa je pospremil z emotikonoma, ki izražata širok nasmeh. Poslanec SDS-a Zvonko Černač, ki je kot predsednik pristojnega odbora tudi vodil zaslišanje Kodelje, pa je prav tako na Twitterju zapisal, da pri Šarčevi ekipi ni problem en kandidat, pač pa večina z redkimi izjemami. "Na eni strani reciklaža politike, ki je prepričljivo izgubila volitve, na drugi strani nekompetentni kandidati," je dodal. "Tugomir Kodelja nas v NSi-ju na zaslišanju ni prepričal. Ni pokazal poznavanja področja, prav tako ni predstavil ustreznih rešitev za težave na področju javne uprave. To je očitno še pravi čas ugotovil tudi mandatar Marjan Šarec," pa se je na zamenjavo odzval poslanec NSi-ja Jernej Vrtovec. Po njegovih besedah bolj kot slaba predstavitev ministrskega kandidata v oči bode dejstvo, da so ga člani vladne koalicije na zaslišanju vseeno podprli. "To kaže, da bomo očitno tudi v novem mandatu v parlamentu priča nekritičnemu glasovalnemu stroju vladne koalicije," je še dodal. Po mnenju predsednika SNS-a Zmaga Jelinčiča pa je zamenjava ministrskih kandidatov pokazala, da Šarec nima koncepta za izbiro svojih kadrov in da jih je izbral bolj po principu loterije kot znanja. Spomnil pa je, da so ga navkljub neznanju podprli v Levici in drugih koalicijskih strankah. "Bomo videli, ali bo novi kandidat kaj boljši," je dodal. Če bo Medved izvoljen na ministrsko funkcijo, ga bo v poslanskih klopeh nadomestila 40-letna televizijska novinarka, kreativna in izvršna producentka ter urednica Nina Maurovič. Po poročanju nekaterih medijev naj bi bila znana tudi po nastopu v enem izmed resničnostnih šovov pred leti.

Štrukelj želi slišati stališča

Po mnenju predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja je treba dati novemu kandidatu za ministra za javno upravo Rudiju Medvedu priložnost, da se predstavi in opredeli ključne poglede. Od Medveda pričakuje jasne in konkretne odgovore na vprašanja, kako bo razrešil plačni konflikt v javnem sektorju in kakšni so njegovi pogledi na spremembe plačnega sistema.

Branimir Štrukelj meni, da so v koalicijski pogodbi napovedane spremembe plačnega sistema na tak način, ki omogoča katero koli smer sprememb - ali decentralizacijo ali dodatno centralizacijo sistema. "Neznank je veliko in želeli bi si jasnih odgovorov," je poudaril. Ob tem je spomnil tudi na zamrznjeno stavko nekaterih sindikatov javnega sektorja in izrazil upanje, da se novi ministrski kandidat jasno zaveda, da bo "njegova ključna prioriteta razrešitev konflikta s sindikati in da je vse drugo v resnici v tem trenutku manj pomembno".

"Če ne bomo razrešili plačnega konflikta, ki je zelo zapleten, ni mogoče pričakovati, da bo javni sektor deloval kakovostno in normalno," je dejal Štrukelj. Po njegovem mnenju namreč ni mogoče pričakovati, da ta konflikt ne bo vplival na delo zaposlenih, denimo, v vzgoji in izobraževanju, policiji in zdravstvu.

Medvedu materija javnega sektorja bližje

Štrukelj sklepa, da je Medvedu, ki ima izkušnje direktorja občinske uprave in urednika na Radioteleviziji Slovenija, materija plačnega sistema in in razmerij v javnem sektorju bistveno bližje kot nekomu, ki je prišel iz gospodarstva in ni nikoli delal v javnem sektorju. Predsednik vlade Marjan Šarec je po Štrukljevem prepričanju s to zamenjavo ministrskega kandidata pridobil kredibilnost

L. L., Al. Ma.