SAB bo ime kandidata za novega kohezijskega ministra Šarcu sporočil do srede

Kdo bo nasledil Marka Bandellija?

23. november 2018 ob 14:52

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da bodo na kandidata za novega kohezijskega ministra počakali do srede, takšno odločitev so sprejeli na prošnjo SAB-a, ki bo kandidata predlagal po tistem, ko je s tega mesta na poziv premierja odstopil Marko Bandelli.

Predsednica SAB-a Alenka Bratušek je pred nekaj dnevi napovedala, da bosta s premierjem po odhodu Marka Bandellija s tega položaja rešitev našla do konca delovnega tedna. V kabinetu predsednika vlade so zato pričakovali predlog za novega ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo, a bo v dogovoru z njimi SAB to storil do srede.

Bandelli, sicer podpredsednik stranke, je moral odstopiti, potem ko ga je k odstopu zaradi neprimerne komunikacije in domnevno slabega dela na ministrstvu pozval premier Šarec, po odstopu pa naj bi se vrnil v poslanske klopi. DZ se je z njegovim odstopom seznanil v ponedeljek, ko je začel teči desetdnevni rok, ko mora premier predlagati novega ministra ali obvestiti DZ-ja, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali kdo drug iz vlade.

Novi minister naj bi pripadal kvoti SAB-a, z njim pa se bo moral strinjati tudi Šarec.

Sa. J.